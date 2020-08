Rhinow

Zu einem Wildunfall kam es am Dienstagabend auf der B 102 zwischen Rhinow und Hohennauen. Ein Opel-Fahrer kollidierte mit einem querenden Reh.

Das Tier wurde bei dem Unfall so schwer verletzt, dass es von einem Polizeibeamten mit einem Schuss aus der Dienstwaffe getötet werden musste. Der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand leichter Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Von MAZ