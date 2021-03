Rhinow immer im Fokus: Zum Tod von Jürgen Bleick

Rathenow

Man wird ihn schmerzlich vermissen. Seine Feuerwehrkameraden ebenso, wie die Mitstreiter im Heimatverein und die Initiatoren der Geschichtswerkstatt.

Jürgen Bleick, Mitbegründer des Kreisfeuerwehrverbandes Rathenow und bis 1995 dessen Vorsitzender, ist nach kurzer schwerer Krankheit gestorben.

Der Landesfeuerwehrverband würdigt Jürgen Bleick und seine Verdienste um das Feuerwehrwesen. Nach dem Zusammenschluss der Kreisfeuerwehrverbände Rathenow und Nauen zum Kreisfeuerwehrverband Havelland stand er diesem bis 2003 vor. „In diesem Amt hat er die Arbeit des Kreisfeuerwehrverbandes entscheidend gestaltet und geprägt“, heißt es im Nachruf des Feuerwehrverbandes.

Jürgen Bleick wurde für sein Wirken mit dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Gold, dem Feuerwehr-Ehrenzeichens des Landes Brandenburg in der Sonderstufe Gold und dem Feuerwehr-Ehrenkreuz des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg ausgezeichnet.

Erinnerungen

Landrat Roger Lewandowskii und der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes, Michael Reutter, verweisen zudem auf das Engagement von Jürgen Bleick in der Feuerwehr Rhinow.

Jürgen Bleick kam 1944 in Rhinow auf die Welt. Als der Vater 1944 im Krieg getötet wird, sollte er die Schneiderwerkstatt des Großvaters übernehmen. Nach Kriegende begann er, das Schneiderhandwerk zu erlernen. Bleick gehörte zu den Zeitzeugen, die die Ereignisse am 17. Juni 1953 in Rathenow miterlebt haben. Er war an dem Tag auf dem Weg in die Berufsschule. Jürgen Bleick berichtete von einer großen protestierende Menschenmenge vor dem Haus der Deutsch-Sowjetischen Freundschaft. Und er berichtete, wie schließlich der Leiter der Politischen Polizei in Rathenow, Willi Hagedorn in der Havel erschlagen wurde. Als die sowjetischen Truppen eingriffen, saß Bleick schon im Zug nach Hause. Seine Hoffnung war stets, dass sich das politische System ändern werde. Später studierte er Landwirtschaft und war bis 1989 leitender Mitarbeiter einer LPG.

Wolfram Bleis, Hans-Jürgen Wodtke, Jürgen Bleick und Jürgen Mai (von links) arbeiteten an der Herausgabe einer dritten Broschüre der Reihe „Die letzten Tage im Krieg und die ersten Wochen im Frieden in der Region um Rathenow”. Quelle: Norbert Stein

Der 17. Juni 1953 wurde 2013 noch einmal Thema bei einer Ausstellung im Kulturzentrum. Die Erinnerungen von Jürgen Bleick waren ein zentraler Bestandteil der Präsentation. In Rhinow war Jürgen Bleick ein eifriger Ortschronist, der die Ereignisse in der Kleinstadt notierte. „Das war sehr wichtig für unsere Arbeit“, erinnert sich Hans-Jürgen Wodtke. Er hat mit Jürgen Bleick und anderen die Geschichtswerkstatt gegründet. Zum 800-jährigen Stadtjubiläum von Rhinow gab Bleick zusammen mit anderen eine Ortschronik heraus. Sein Wirken im Heimatverein bekam er einen Ehrenamtspreis.

Man wird ihn vermissen

Hans-Jürgen Wodtke fehlt der Gesprächspartner. Gemeinsam bearbeiteten sie unter anderem, wie sich in Böhne der Widerstand gegen Hitler formierte.

Die große weite Welt brauchte Jürgen Bleick nicht. Rhinower war er mit Leib und Seele. „Ich bin halt mit Rhinwasser getauft“ begründete er seine Bodenständigkeit gern. Rhinow und die Rhinower werden ihn vermissen.

Von Joachim Wilisch