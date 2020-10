Amt Rhinow

Es bleibt wie es ist. Das Amt Rhinow wird die Handhabung zur Vergabe von Betreuungsplätzen in den Kitas Rhinow, Stölln und Hohennauen nicht ändern. Mit diesem Ergebnis endete eine umfassende Diskussion im Amtsausschuss.

Die Gemeinde Gollenberg hatte das Thema auf die Tagesordnung setzen lassen – mit der Überschrift „Vorrangkriterien Kita-Aufnahme“. Die Gemeinde hatte dafür einen aktuellen Anlass, der schon seit Wochen die Abgeordneten vor Ort beschäftigt und die Bewohner bewegt, vor allem aber eine junge Familie belastet.

Rechtzeitig beantragt

Die Familie mit zwei Kindern wohnt im Ortsteil Stölln. Das ältere Geschwisterkind wird in der Kita Stölln betreut. Wunsch der Eltern war nun, auch das jüngere Kind in der Stöllner Einrichtung betreuen zu lassen. Die Geschwister sollen in eine Einrichtung gehen.

Den Eltern hatten daher rechtzeitig einen Betreuungsplatz für das zweite Kind beantragt. Die Kita Stölln ist jedoch ausgelastet und auf der Anmeldeliste für Stölln steht das Geschwisterkind auch nicht an vorderster Stelle. So wurde der Antrag abgewiesen und die Familie erhielt für das zweite Kind einen Betreuungsplatz in Rhinow.

Wolfgang Nitsche, Bürgermeister der Gemeinde Gollenberg. Quelle: Norbert Stein

Die Gemeindevertretung Gollenberg wollte mit ihrem Antrag die junge Familie unterstützen und mit einer Ausnahmegenehmigung auch für das jüngere Geschwisterkind einen Betreuungsplatz in der Kita Stölln ermöglichen. Gollenbergs Bürgermeister Wolfgang Nitsche sprach im Amtsausschuss von einem Härtefall für den eine politische Lösung nötig sei.

Auch sein Amtskollege aus der Nachbargemeinde Kleßen-Görne, Paul Egon Zander, sagte, es müsse möglich sein Geschwisterkinder in einer Einrichtung zu betreuen. Eine solche Möglichkeit soll der Familie aus Stölln nun angeboten werden. Beide Kinder sollen in die Rhinower Kita „Knirpsenstadt“ gehen.

Eine Einzelfallentscheidung

Eine Einzelfallregelung mit dem Ziel, beide Kinder in die Stöllner Einrichtung zu geben, soll es aber nicht geben. Die meisten Mitglieder im Amtsausschuss waren nicht dafür. Zudem sei den Eltern die Fahrt nach Rhinow aufgrund der geringen Entfernung zuzumuten.

Es sei auch schwer, Kriterien für Härtefälle zu benennen, sagte der Rhinower Bürgermeister Stefan Schneider mit dem Verweis auf mögliche Folgefälle. Amtsdirektor Jens Aasmann sieht auch kein Gremium, das Härtefälle entscheiden könnte und plädierte für die Beibehaltung der seit Jahren geltenden Vergabepraxis.

3In der Kita Knirpsenstadt Rhinow:- hier Leiterin Monika Hirschfeld – ist noch Platz. Quelle: Norbert Stein

Das Amt arbeitet bei der Erfüllung des Kitaplatz-Anspruches eng mit dem Landkreis Havelland zusammen. Für die Vergabe von Platzkapazitäten gibt es eine Empfehlung des Landkreises, die auch das Amt Rhinow nach Möglichkeit für seine drei Kitas anwendet.

Die Betreuung von Geschwistern in einer Kita steht Aasmann zufolge dabei aber nicht an erster Stelle der Prioritäten. Wichtiger seien Kritikerin wie ein besonderer Förderbedarf, Alleinerziehende und das Alter des Kindes.

Von Norbert Stein