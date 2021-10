Rhinow

Der Förderkreis Stadtkirche Rhinow lädt ein zu seinem 20. Vereinsgeburtstag. Gefeiert wird das Jubiläum am Sonntag,17. Oktober, um 14 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Kirche am Marktplatz.

„20 Jahre Förderkreis sind eine Erfolgsgeschichte, an der viele Akteure mitwirkt haben“, sagt das Gründungsmitglied, der heutige Vorsitzende Jürgen Schindler-Clausner rückblickend. Begonnen hat die Geschichte im September 2001 mit einer abendlichen Besprechung im Gemeindehaus, zu der Helge Kraft als damaliger Pfarrer in Rhinow Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde und der Kirche nahestehende Einwohner eingeladen hatte.

„Wir haben Möglichkeiten zur Unterstützung der Kirchengemeinde erörtert, über einen Satzungsentwurf diskutiert und am Ende einer anregenden Aussprache den Förderkreis gegründet“, erinnert sich Jürgen Schindler-Clausner an den Abend vor 20 Jahren.

Traditionell lädt der Förderkreis nach kulturellen Veranstaltungen zu einer gemütlichen Kaffeetafel vor der Kirche ein. Quelle: Norbert Stein

Förderkreis: 40 Mitglieder schon zu Beginn

Die Gründungsmitglieder wählten Helge Kraft zum Vorsitzenden des Förderkreises, Jürgen Schindler-Clausner zum Stellvertreter. Schon kurze Zeit nach der Gründung hatte der Verein – wie auch heute – 40 Mitglieder, zeitweilig waren es sogar 55. Die weitgefächerten Aufgaben wurden zunächst geprägt durch die Unterstützung der Kirchengemeinde bei Baumaßnahmen. Als erstes Projekt wurde die Sanierung der Kirchenorgel in Angriff genommen und im Herbst 2002 vollendet. 31 000 Euro kostete das.

Der Förderkreis und die Kirchengemeinde schulterten die Kosten gemeinsam. Vom Erfolg ermutigt wurde in den Folgejahren im engen Zusammenwirken mit Ingenieurbüros, dem Kirchenbauamt und dem Kirchenkreis Nauen-Rathenow in mehreren Bauabschnitten die Sanierung der Kirche in Angriff genommen und erfolgreich vollendet.

Jürgen Schindler-Clausner ist der Vorsitzende des Förderkreises. Quelle: Norbert Stein

Der Dachstuhl und der Kirchturm wurden erneuert, der Innenraum der Kirche einschließlich Altar aufgefrischt. Die gesamte Sanierung kostete rund eine halbe Millionen Euro. Zur Absicherung der Finanzierung besorgten Förderkreis und Kirchengemeinde Fördergelder, kümmerten sich um Eigenanteile und sammelten Spenden. Bei weitem nicht nebenbei engagiert sich der Förderkreis erfolgreich um vielfältige kulturelle Veranstaltungen in der Kirche.

Konzertreihe für 2022 geplant

Coronabedingt musste dieses Engagement allerdings weitgehend pausieren. 2022 möchte der Förderkreis zu vier bis sechs Konzerten und anderen kulturellen Veranstaltungen einladen. „Schön wäre, wenn wir die Kirche auch sonntags wieder für Besucher öffnen würden“, so der Förderkreis-Vorsitzende. Putzarbeiten auf der Westseite des Kirchturms und die Überprüfung des Glockenspiels nennt er als weiteres Ziel.

Doch zunächst stehen die Vorbereitungen für den ökumenischen Festgottesdienst im Focus, bei dem Thomas Tutzschke, Superintendent des Kirchenkreises Nauen-Rathenow, die Predigt hält und Hartmut Pawlitzki aus Stendal die Orgel erklingen lässt. Der Pfarrer im Ruhestand Helge Kraft wird ein Grußwort sprechen, die katholische Kirche ebenfalls. Im Anschluss werden Kaffee, Kuchen und Kirchensekt gereicht. Hartmut Pawlitzki begleitet das Fest musikalisch.

Von Norbert Stein