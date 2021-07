Rhinows „Knirpsenstadt“ benötigt mehr Platz

Rhinow

Das Amt Rhinow unterhält zur Kinderbetreuung die Kitas „Knirpsenstadt“ in Rhinow, „Storchennest“ in Hohennauen und „Otto Lilienthal“ in Stölln. Einschließlich des Horts in Rhinow und Hohennauen werden in den drei Einrichtungen rund 300 Kinder betreut.

„Bisher konnte das Amt allen Eltern ein Betreuungsangebot für ihre Kinder in einer der drei Einrichtungen anbieten“, erklärt Kämmerin Ellen Schütt. Daran soll sich auch nichts ändern. Deshalb muss mehr Platz geschaffen werden, weil der Betreuungsbedarf für das im August beginnende Kita-Jahr größer ist als die vorhandene Kapazität.

Die Kita Knirpsenstadt empfängt die Kinder mit einem hübschen Wandbild. Quelle: Norbert Stein

Zusätzlicher Platzbedarf besteht vor allem für den Krippenbereich und im Vorschulalter. So wechseln in diesem Sommer weniger Kinder, als absehbar war, aus der Kita in die Grundschule. Resultierend aus dieser Entwicklung erhöht sich in der Kita „Knirpsenstadt“ der Bedarf zur Betreuung von Kindern im Vorschulalter von bisher 20 auf nunmehr 30.

Die Zeit drängte

Um möglichst kurzfristig weitere Betreuungsplätze zu schaffen und anbieten zu können, hat der Amtsausschuss bereits Ende März diesen Jahres die Anmietung weiterer Flächen im Objekt Werner-Seelenbinder-Straße 16 a in Rhinow beschlossen. Bereits seit vier Jahren nutzt die Kita „Knirpsenstadt“ in dem Nachbarobjekt zum Haupthaus mehrere Räume zur Kinderbetreuung. Im Ergebnis von Gesprächen mit dem Eigentümer des ehemaligen Bürogebäudes sind nun im Mietvertrag zum 1. Juli 2021 zusätzliche Flächen in der ersten Etage des Hauses aufgenommen worden, um den bestehenden zusätzlichen Platzbedarf der Kita absichern zu können.

Mehr Platz in Haus 3

Für eine endgültige Lösung in dem als Haus 3 der Kita geführten Objekt sind Umbauarbeiten und eine Baugenehmigung erforderlich. Dafür wird Geld notwendig. „Das Amt muss dafür insgesamt rund 140 000 Euro aus eigenen Haushaltsmitteln aufbringen“, sagte Amtsdirektor Jens Aasmann auf einer Amtsausschusssitzung. Für den schnellstmöglichen Beginn notwendiger weiterer Vorbereitungen und die Umnutzung von Räumlichkeiten wurde die Mietvertragserweiterung zum 1. Juli nach einer Eilentscheidung von Amtsdirektor und Amtsausschussvorsitzenden unterzeichnet.

Im Haus 3 - einem ehemaligen Bürogebäude - hat das Amt weitere Flächen für die Kita angemietet. Quelle: Norbert Stein

Der Amtsausschuss hat auf der Sitzung am Donnerstag die Eilentscheidung genehmigt und ihr damit zugestimmt. Die Abgeordneten nutzen den Abend im Dorfgemeinschaftshaus Prietzen auch zu einer ersten Beratung von Änderungen der Kitabenutzungssatzung und der Kitagebührensatzung des Amtes Rhinow. Die Überarbeitungen sind notwendig geworden, weil sich Gesetze geändert haben. Auch „hausgemachte“ Veränderungen sind vorgesehen, wie die Einführung einer jährlich 14-tägigen Schließzeit für alle drei Einrichtungen. Bisher hat nur die Kita in Stölln eine Schließzeit. Bis Ende November sollen die Schließzeiten für das folgende Jahr und erstmals für 2022 festgelegt sein.

Elternbeiträge werden neu berechnet

Im Zusammenhang mit einer notwendigen Neuberechnung der Elternbeiträge diskutierte der Amtsausschuss auch den möglichen Wegfall eines kostenlosen Betreuungsmonats.

Beide Satzungsentwürfe werden nun in den Kitaausschüssen behandelt, bevor voraussichtlich am 26. August der Amtsausschuss auf einer außerplanmäßigen Sitzung zu den Neufassungen beider Satzungen entscheiden wird.

Von Norbert Stein