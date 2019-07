Parey

Marco Liefeld schaut auf der Dorfstraße in Parey zum Himmel. Noch ist nichts zu sehen von einem besonderen Himmelsereignis. Es ist auch noch Zeit. „Ich bin gespannt“, sagt der junge Mann und geht mit seiner Familie zum Sternblick Parey auf dem Hof der Naturparkverwaltung Westhavelland.

Von Potsdam nach Parey

Marco Liefeld war mit seiner Familie aus Potsdam nach Parey in den Sternenpark Westhavelland gekommen. Der Förderverein des Sternenparks hatte die Familie mit der Veranstaltung zur partiellen Mondfinsternis in das kleine beschauliche Parey gelockt.

Vier Teleskope

„Wir hatten uns im Internet über entsprechende Angebote in Brandenburg informiert und uns für Parey entschieden. Das Angebot war für uns am interessantesten. Außerdem waren wir noch nie in Parey“, sagte Marco Liefeld auf dem Hof der Naturparkverwaltung, wo Thomas Becker bereits zum späteren Beobachten der partiellen Mondfinsternis vier Teleskope in Stellung gebracht hatte.

Thomas Becker am „Bürgel-Teleskop“ des Fördervereins Sternenpark Westhavelland. Quelle: Norbert Stein

Liegestühle standen auch schon bereit. Rund 40 Besucher waren in den Sternenblick gekommen und alle bewegte gemeinsam mit den Organisatoren die entscheidende Frage für die Nacht. Wird das Wetter eine Beobachtung der partiellen Mondfinsternis zulassen?

Der Auftakt

Doch zuvor eröffnete Ilona Langgemach, die Leiterin der Naturparkverwaltung und Vorstandsmitglied des Fördervereins Sternenpark den Abend mit einigen Informationen über Möglichkeiten zur Sternebeobachtung in der Region.

Auch in der Landschaft

Das bevorstehende nächtliche Himmelsereignis könne man auch in der Landschaft um Parey beobachten, sagte Ilona Langgemach mit dem Hinweis: „Wer sich dafür entscheidet sollte aber auf öffentlichen Wegen bleiben.“

Die Besucher beobachten die partielle Mondfinsternis. Quelle: Norbert Stein

Thomas Becker ist bei der Naturparkverwaltung der Experte für den Sternenhimmel. Er erklärt Besuchern bei Nachtwanderungen die Sterne und Sternbilder. Am Dienstagabend verkürzte er die Zeit bis zum Beginn des Himmelsereignisses mit einem Vortrag „Finsternisse aller Art“.

Glück in der Nacht

Er berichtete und zeigte Fotos von Sonnen- und Mondfinsternissen rund um den Globus. Er erzählte fesselnd von persönlichen Beobachtungserlebnissen in Amerika und Europa, unterbrach das Ende seines Vortrags nach einem Blick aus dem Fester mit der Bemerkung: „Ich glaube wir haben Glück und es wird etwas.“

Rostrote Töne

Die partielle Mondfinsternis wird zu sehen sein, so Becker. So gingen alle hinaus in die hereinbrechende Dunkelheit. Auch der Mond lies nicht mehr lange auf sich warten und zeigte sich kurz nach 22 Uhr am Horizont. Bis nach Mitternacht lag der Mond teilweise im Kernschatten der Erde und schimmerte in orangenen bis rostroten Tönen auf das nächtliche Parey.

Thomas Becker erklärt den Besuchern die Himmelsereignisse. Quelle: Norbert Stein

Zur Mitte der Finsternis lagen etwa zwei Drittel des Mondes im Schatten. Die Besucher schauten durch die Teleskope und machten Fotos von der partiellen Mondfinsternis. Sie erzählten miteinander und genossen die Himmelsereignisse mit bloßen Augen oder Ferngläsern.

Gute Voraussetzungen

„Der Sternenblick Parey bietet gute Beobachtungsmöglichkeiten und die Atmosphäre stimmt auch“, sagte Norbert Venz, als die partielle Mondfinsternis ihren Höhepunkt erreichte. Venz ist Berliner, hat in Garz ein Wochenendgrundstück und gehört zu den Stammbesuchern im Sternenpark Westhavelland.

Die partielle Mondfinsternis Bei der partiellen Mondfinsternis lag der Mond bis zu zwei Dritteln im Schatten der Erde. Bis zur nächsten Mondfinsternis dauert es einige Jahre. Am 16. Juli zog der Vollmond durch den Erdschatten – auf der Erde war eine partielle Mondfinsternis zu sehen. Gegen 23.30 Uhr erreichte die Mondfinsternis ihr Maximum: Etwa zwei Drittel des Mondes waren dann verfinstert. In Teilen Deutschlands versperrten Wolken den Blick auf das astronomische Ereignis - Abhilfe schaffte ein Livestream zur Mondfinsternis. Die nächste totale Mondfinsternis wird am 16. Mai 2022 zu sehen sein, allerdings geht der Mond während der Finsternis unter. Am 28. Oktober ist in Deutschland wieder eine partielle Mondfinsternis zu sehen.

Von Norbert Stein