Rübehorst: Trauerspiel für die Havelländer Puppenbühne 

Seit 35 Jahren gibt es die Havelländer Puppenbühne, aber so hart wie in der Corona-Pandemie waren die Zeiten noch nie. „Es ist zum Verzweifeln“, sagt die Inhaberin Alexandra Schneider, die im Großderschauer Ortsteil Rübehorst wohnt. Seit dem ersten Lockdown im März habe sie fast überhaupt keine Vorstellungen geben können. Das Schlimmste sei, dass sie bis zum heutigen Tag keine richtigen Pläne machen könne. Die Zukunft der Havelländer Puppenbühne stehe in den Sternen.

Ganz 2020 sei vor einem Jahr noch mit Tourneen und vielen Vorstellungen gut ausgebucht gewesen, berichtet die Chefin. Anfang März habe sie mit ihrer freien Mitarbeiterin Marion Mischke noch eine schöne Tournee mit täglich meist zwei Auftritten durch Thüringen gemacht. Dann kamen die Corona-Maßnahmen und in wenigen Tagen wurden von den Kitas, Grundschulen, Kirchen, Vereinen und Gemeinden die Termine für Frühjahr und Sommer abgesagt.

Am Anfang wurden einige Termine noch verschoben auf den Herbst. Ein paar Vorstellungen konnten im September und Oktober gegeben werden. Doch Anfang November kam der zweite Lockdown und seitdem geht für die Puppenbühne gar nichts mehr.

„Im November und Dezember sind wir in normalen Jahren jeden Tag unterwegs“, blickt Alexandra Schneider zurück. Diese beiden Monate der Vorweihnachtszeit seien sonst immer der abschließende, schaffensreiche Arbeitshöhepunkt eines jeden Jahres. Das Märchen „Die gestohlenen Weihnachtsgeschenke“ hätte tagtäglich die Kinder in Spannung versetzt – dann fiel alles aus.

„Frau Holle“ war geplant

Eigentlich sei für 2020 eine Neuinszenierung geplant gewesen, sagt die Chefin. „Frau Holle“ sollte es werden mit neu gebauten Puppen und Kulissen. Im Oktober hätte es die Premiere geben sollen. Doch davon musste die Puppenbühne sich verabschieden. Bei 7000 Euro hätten die Herstellungskosten gelegen, alles wäre liebevoll und fachkundig in Handarbeit gemacht worden. Doch wegen Corona war kein Geld mehr dafür da. „Wir haben unser im Winter verdientes Geld gebraucht, um zu überleben“, teilt Alexandra Schneider mit.

Sie würden auch flexibel sein und sich manches einfallen lassen, nur um auftreten zu können, geben die beiden Puppenspielerinnen zu. Doch es sei ja überhaupt nicht klar, wann und unter welchen Bedingungen die Puppenbühne wieder Vorstellungen geben könnte.

Gerade noch über Wasser

„Wir können uns jetzt gerade noch über Wasser halten“, beschreibt die Chefin ihre finanzielle Lage. Momentan sehe sie es so, dass die Puppenbühne frühestens zu Ostern wieder in die Kitas kommen dürfte.

Die beiden Frauen stellen sich darauf um, dass sie auch draußen an der frischen Luft Vorstellungen geben können. Einen geschützten Platz für die Bühne müssten sie aber haben, zum Beispiel ihren Kleinbus zu einem „Bühnenbus“ umbauen. Das würde aber keine dauerhafte Lösung sein. Schließlich seien ihre Puppen und Kulissen sehr empfindlich, sagt Alexandra Schneider.

Außerdem müsste man für Freiluft-Vorstellungen eine Verstärkeranlage haben. Die Lichtstimmungen, mit denen die Puppenbühne in Innenräumen arbeitet, ließen sich draußen lange nicht so wirkungsvoll umsetzen.

Wer Alexandra Schneider kennt, weiß, dass bei ihren Vorstellungen nichts ohne die Schnecke „Meme“ geht. Erfunden von der Chefin, ist diese kuschelige Handpuppe mit Knopfaugen das Maskottchen der Havelländer Puppenbühne. Die Schnecke Meme erzählt den Kindern immer davon, dass sie bei der Schneckenpost ist und in der wärmeren Jahreszeit im Salatbeet arbeitet.

Alle Kinder haben die Schnecke Meme lieben gelernt. Sie tritt vor und nach den Vorstellungen auf und hat auch in den Pausen was zu sagen. Sie spricht sehr viele Sprachen und bringt den Kindern etwas davon bei. Weil jetzt die Zeit dafür war und um ein paar Einnahmen zu erzielen, hat die Puppenbühne 1000 Meme-Handpuppen nähen lassen, die jetzt verkauft werden. Wer Fragen hat oder Termine machen will, kann die Puppenbühne unter Telefon 0177 53 24 772 oder per E-Mail hvl-buehne@gmx.de erreichen.

„Wir wollen endlich wieder vor Publikum auftreten!“, erzählen die beiden Puppenspielerinnen von ihrem sehnlichsten Wunsch. Endlich wieder mit Leidenschaft die Stücke darbieten und die Zuschauer mitreißen.

Kein Geld mehr fürs Dach

So etwa bis Ostern könne sie noch ohne Auftritte finanziell durchhalten, glaubt Alexandra Schneider. Anfang März hatte sie begonnen, das Dach ihres sanierungsbedürftigen Hauses neu zu machen, weil es dringend wurde. Als dann der erste Lockdown kam und die Einnahmen ausblieben, konnte sie die Rechnung nicht mehr bezahlen. Um das zu schaffen, hat sie sich privat verschuldet. Und gegenwärtig weiß sie nicht, wie sie das Geld zurück zahlen soll.

