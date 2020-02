Sagenpfad wird ins Ländchen Rhinow verlängert

Stölln

Otto Lilienthal gebührt die höchste Ehre. Ehre wem Ehre gebührt – aber auch Frau Harke gehört zu den zwölf historischen Motiven einer Wand am Parkplatz des Lilienthal-Centrums in Stölln. Der Illustrationsmaler Marco Brzozowski hat das 130 Quadratmeter große Wandbild vor vier Jahren im Auftrag des Otto-Lilienthal-Vereins gestaltet.

Besondere Wegemarke

Anlass war das 575jährige Dorfjubiläum von Stölln und Schönholz. So bekam Frau Harke als Schutzpatronin des Havellandes einen gebührenden Platz in Stölln. Doch dabei allein möchte es der Otto-Lilienthal-Verein noch nicht belassen. Die Mitglieder möchten Frau Harke nun noch zusätzlich mit einer ganz besonderen Wegemarke würdigen.

Es gibt sie schon

Solche Wegemarken stehen als schön gestaltete Sitzgruppe bereits an mehreren Stellen und Orten. Sie markieren den „Frau-Harke-Sagenpfad“ und laden zum Verweilen ein. Steckelsdorf, Rathenow und mehre Dörfer auf anhaltinischer Seite der Havel haben so eine Wegmarke bereits.

Frau Harke gehört zu den 12 Motiven einer gestalteten Wand am Parkplatz des Lilienthal-Centrums in Stölln. Quelle: Norbert Stein

Die Initiative, einen „Frau-Harke-Sagenpfad“ zu schaffen kommt aus Kamern. Auch bei Garz steht eine Wegmarke. Den Sprung über die Havel hinein in das Ländchen Rhinow hat der Sagenpfad aber noch nicht geschafft.

Die Schwierigkeiten

Und so gibt es im Ländchen Rhinow auch noch keine Wegemarken. Die eigentlich den Tourismus unterstützende Aktion hat es schwer im Ländchen Rhinow. Strodehne möchte nicht. Rhinow und Spaatz möchten schon, haben aber noch keine Finanzierungsmöglichkeit gefunden.

Stölln startet durch

So geht es nun schon einige Jahre hin und her. Der Otto-Lilienthal-Verein macht nun für Stölln den Anfang. 7500 Euro kostet die Wegemarke. Die LAG Havelland fördert die Fortführung des Frau Harke Sagenpfads als Projekt kleiner lokaler Initiativen mit 4000 Euro. Weitere 1000 Euro kann der Verein mit Eigenleistungen beisteuern.

Antrag auf Unterstützung

Verbleiben noch 2500 Euro. „Auch das werden wir noch schaffen“, sagt der Vereinsvorsitzende Horst Schwenzer und hofft auch auf eine finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde Gollenberg. Die hat sich zu dem Unterstützungsantrag des Vereins noch nicht öffentlich geäußert.

Die Wegemarke bei Garz. Quelle: Norbert Stein

Der Verein möchte das Vorhaben dennoch zügig voranbringen und wird demnächst die Anfertigung der Wegemarke in Form einer gestalteten Knorpelschenke in Auftrag geben. Aufgestellt werden soll sie am Lilienthal-Centrum, auf der Grünfläche vor der hinteren Freiterrasse. Ziel sei, so Horst Schwenzer, die Wegemarke zu Otto Lilienthals Geburtstag zu übergeben.

Die Geschichte

Einer Sage zufolge soll Frau Harke in ihrer Schürze Sand abgetragen haben aus dem heutigen Gülper See. Dabei soll die Schürze gerissen sein und der herausfallende Sand hat die Kamer’schen und Rhinower Berge sowie den Gollenberg aufgeschüttet. „Es ist eine schöne Sage“, meint Host Schwenzer und der Sagenpfad beitragen könnte zur weiteren touristischen Belebung der Region beitragen.

Touristisches Interesse

Die Wegemarke in der Stöllner Dorfmitte werden sicherlich viele Besucher des Lilienthal-Centrums nutzen, ist sich der Vereinsvorsitzende sicher. Verbunden damit ist der Wunsch, dass sich noch weitere Orte im Ländchen Rhinow für den Sagenpfad interessieren und eine Wegemarke errichten.

Von Norbert Stein