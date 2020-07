Parey

Die Große Grabenniederung bei Parey gehört zu den sechs Poldern in der Niederung Untere Havel Nord. Es sind Flutungspolder, die bei Hochwasser geöffnet werden können, zur Entlastung von Havel, Elbe und Nebenläufen.

Ist die Hochwassergefahr gebannt, wird mit Hilfe von Schöpfwerken das Wasser aus den Poldern gepumpt. Der Polder Große Grabenniederung wurde bisher zweimal geflutet, das letzte Mal beim Hochwasser 2013.

Veraltete Technik bereitet Probleme

Die Aufgabe, das Flutungswasser wieder aus dem 1900 Hektar großen Polder zu bekommen, stellt den Wasser- und Bodenverband Untere Havel – Brandenburger Havel vor Herausforderungen und gelang zuletzt nur mit einem hohen Aufwand. Auch die Absenkung hoher Wasserstände in der Großen Grabenniederung bereitete in den letzten Jahren zunehmend Probleme, weil die dafür notwendige Technik nicht mehr dem heutigen Standard entspricht.

Das Schöpfwerk Parey wird in den kommenden Monaten umfassend saniert. Quelle: Norbert Stein

Mit einem großen Meliorationsprojekt wurde Anfang der 1970er Jahre auch das landwirtschaftlich genutzte Poldergebiet Große Grabenniederung geschaffen. Für dessen Entwässerung wurden zwei Bauwerke errichtet, das Schöpfwerk Parey und das Schöpfwerk Grabow.

Beide Anlagen sind verschlissen. Die Pumpen des Schöpfwerkes Grabow stehen seit Jahren weitgehend still, Parey wurde nur mit geringerer Pumpkraft betrieben. Die Situation bereitete immer wieder Probleme. Leidtragende waren zum einen die Landwirte, die im Polder wirtschaften. Zum anderen leidet der Naturschutz, weil die Große Grabenniederung auch ein bedeutsames Naturschutzgebiet ist, mit einer selten gewordenen Fauna und Flora.

Wasserregime wurde geändert

Wie eine Lösung aussehen könnte, war lange Zeit unklar. Fest stand lediglich, dass das Land nur für die Sanierung eines Schöpfwerkes Geld geben würde. Dafür wurde eine Lösung gefunden: Das Wasserregime in der Großen Grabenniederung wurde geändert. „Damit ist zukünftig nur noch ein Schöpfwerk für die Entwässerung notwendig“, sagt Winfried Rall, Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes.

Abriss und Neubau

Das Schöpfwerk Parey wird grundlegend saniert und fit gemacht für die Zukunft. „Das Schöpfwerk lediglich instand zu setzten, würde weder technisch noch ökologisch Sinn machen“, erklärt Winfried Rall. Die notwendige Planung für die Schöpfwerkssanierung wurde bereits vor fünf Jahren für 58 000 Euro erstellt und wird nunmehr mit dem Beginn der ersten Bauarbeiten umgesetzt.

Der Lagerplatz für den Schlamm aus dem Mahlbusen ist bereits vorbereitet. Quelle: Norbert Stein

Rund 1,5 Millionen Euro aus dem Fonds des Landeswasserhaushaltes werden dafür investiert. Damit übernimmt das Land die vollen Kosten für die Sanierung und Ertüchtigung des Schöpfwerkes.

Vorfluter wird entschlammt

Zunächst wird der Grund des erweiterten Vorfluters vor dem Schöpfwerk – der Mahlbusen – von Schlamm befreit. Damit begonnen wird in dieser Woche. Der mit einem Bagger aus dem Mahlbusen geholte Schlamm wird zwischengelagert auf einem Feld neben dem Schöpfwerk und auf mögliche Schadstoffe untersucht. Erst danach wird über die weitere Verwendung entschieden. Werden keine Schadstoffe festgestellt, kann der Schlamm auf dem Feld ausgebracht werden.

Drei leistungsstarke Pumpen

„Das alte Schöpfwerk wird abgerissen und durch einen ein Meter höher errichteten Neubau ersetzt“, erläutert Winfried Rall die Arbeiten nach der Entschlammung des Mahlbusens. Das Schöpfwerk bekomme drei neue leistungsstarke Pumpen, die bis zu 1,8 Kubikmeter Wasser in der Sekunde aus dem Polder über einen Abflussgraben in die Havel befördern können. Die Leistung entspreche neun Badewannen voll Wasser in der Sekunde, erläutert Lars Heling, Mitarbeiter des Wasser- und Bodenverbandes, die Leistungskraft des neuen Wasserbauwerkes.

Niststätte für Schwalben

Die Installation der notwendigen Pumpentechnik soll in den Wintermonaten erfolgen. Das seitlich des Schöpfwerkes stehende alte Technikhaus bleibt zur Hälfte erhalten, als Niststätte für Schwalben. Im April nächsten Jahres sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Dann kann das umfassend sanierte Schöpfwerk Parey in Betrieb genommen werden.

Für die Zeit der Bauarbeiten kann das Schöpfwerk Grabow nochmals ertüchtigt werden und bei Bedarf zum Einsatz kommen. Der Wasser- und Bodenverband mit Sitz in Albertsheim ist zuständig für insgesamt 16 Schöpfwerke, die mit Abschluss der Arbeiten am Schöpfwerk Parey dann weitgehend saniert sind.

Von Norbert Stein