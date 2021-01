Schulsportplatz, B-Plan und Friedhofsmauer – wenn im Amt Rhinow alle zusammenhalten

Amt Rhinow

Da entschlossen sich die Gemeinden zur Bildung einen gemeinsamen Investitionsfonds. Seit über 20 Jahren zahlen die Gemeinden ihre investiven Schlüsselzuweisen in einem Gemeinschaftstopf ein. Die Mittel aus den gemeinsamen Investitionsfonds fließen dann in wichtige kommunale Vorhaben, die von den Gemeinden aus eigener Finanzkraft nicht zu stemmen wären.

Das Ergebnis sind sanierte Gemeindehäuser, Dorfplätze und Anlagen. Mittel aus dem gemeinsamen Investitionsfonds flossen in den letzten Jahren in die neue Dossebrücke bei Rübehorst, die Liegewiese der Badestelle Hohennauener See und die Sanierung des Schulsportplatzes Rhinow.

Anzeige

Geld aus dem Amtshaushalt

Auch 2021 wird es den gemeinsamen Investitionsfonds geben. Die finanziellen Weichen sind gestellt. Die Gemeinden zahlen 200 000 Euro in den Gemeinschaftsfonds. Auf Vorschlag der Verwaltung sollte der Fonds mit ebenfalls 200 000 Euro aus dem Haushalt des Amtes aufgestockt werden.

Der Amtsausschuss hat im Dezember mit der Verabschiedung des Amtshaushaltes 2021 beschlossen den Zuschuss um weitere 50 000 Euro zu erhöhen. So fließen nunmehr nochmals 250 000 Euro aus dem Amtshaushalt in den Investitionsfonds, dessen Gesamtsumme sich auf 450 000 Euro erhöht. Die Gemeinden werden nun festlegen, welche Vorhaben sie in diesem Jahr realisieren möchten.

Die Dossebrücke bei Rübehorst wurde 2020 mit Geld aus dem gemeinsamen Investitionsfonds finanziert. Quelle: Norbert Stein

Zu den Vorschlägen gehören die Sanierung des Schulsportplatzes Hohennauen, in Rhinow die weitere Erneuerung der Friedhofsmauer, in Wolsier ein B-Plan für zukünftige Wohnbebauung und nachhaltige Instandsetzungen in der Gemeinde Kleßen-Görne.

Geplant ist, dass die Gemeindevertretungen die kommunalen Haushalte im Februar oder März beschließen. Endgültig entscheidet der Amtsausschuss Ende März.

Von Norbert Stein