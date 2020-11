Schulsportplatz Hohennauen wird saniert

Hohennauen

Weder Weitsprünge und Sprints, auch keine Ballspiele – Sport treiben ist derzeit möglich auf dem Sportplatz der Kleinen Grundschule in Hohennauen. Die Anlage hinter dem Schulgebäude ist seit drei Wochen eine Baustelle.

Die Gemeinde Seeblick hat dem Schulsportplatz eine grundlegende Sanierung verordnetet. Die Entscheidung der Abgeordneten war notwendig geworden, weil auf dem Platz ordentlicher Schulsport schon längst nicht mehr möglich war.

Fußballfeld bleibt erhalten

Die Anlage war zerschlissen und genügte nicht mehr den Ansprüchen der Zeit. Der Abriss der maroden Anlagen für Einzeldisziplinen und des Geräteschuppens waren deshalb auch nicht mit schweren Abschiedsschmerz verbunden. Lediglich die intakte Kleinfeldfußballanlage bleibt erhalten und wird in die Neugestaltung integriert.

iDie Bauarbeiter planieren das Gelände. Quelle: Norbert Stein

Die Baugesellschaft Rhinow hat den Auftrag zur Sanierung bekommen und in den letzten Tagen zunächst mit Radladern und Baggern viel Erde bewegt. Im Ergebnis der Arbeit sind die ersten zaghaften Konturen zukünftiger Anlagen im Erdreich sichtbar. Nun wollen die Bauarbeiter auch mit dem Setzten von Borden beginnen.

Mit der Sanierung bekommt der Schulsportplatz eine neue 150 Meter lange Laufbahn, einschließlich 75 Meter Sprintstrecke mit anschließender Weitsprunganlage.

Das soll kommen

Geplant sind zudem ein kleines variabel nutzbares Spielfeld und ein Beachvolleyballplatz. Am Rande des Sportplatzes, den neben der kleinen Grundschule auch die Kita „Storchennest“ Hohennauen und die Rathenower Werkstätten nutzen, kommt ein Container zum Unterstellen von Sportgeräten und Hilfsmaterialien.

Erste Konturen werden sichtbar. Quelle: Norbert Stein

Gemeindebürgermeister Ulf Gottwald ist mit dem bisherigen Bauablauf zufrieden. „Die Arbeiten würden zügig voranschreiten, sagt er und bremst zugleich Erwartungen, die hinsichtlich der Fertigstellung aufkommen könnten.

Die letzten Arbeiten können erst im Frühjahr erledigt werden, sagt er, weil zum Aufbringen des Laufbahnbelages mindestens 10 Grad Celsius notwendig sind. Die Gemeinde Seeblick hat für die Investition Sanierung Schulsportplatz 329.000 Euro eingeplant. Das Land unterstützt das Vorhaben mit Fördermitteln in Höhe von 266 000 Euro aus dem Leader - Fonds. 63 000 Euro Eigenmittel sichert die Gemeinde mit einem 50 000 Euro-Zuschuss aus dem gemeinsamen Investitionsfonds des Amtes Rhinow.

Sportplatz und Schule

Ulf Gottwald ist der Hinweis wichtig, dass die Gemeinde an der Kleinen Grundschule nicht nur in den Sportplatz investiert. Bereits seit 2019 Jahr wird in mehreren Bauabschnitten das komplette Elektrosystem im gemeinsam von Schule und Kita genutzten Gebäude saniert. Verläuft alles nach Plan wird das Vorhaben für insgesamt 630 000 Euro 2021 abgeschlossen.

Von Norbert Stein