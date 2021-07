Senf-Manufaktur zieht von Kreuzberg nach Wolsier

Wolsier

Von Berlin-Kreuzberg nach Wolsier, einem Ortsteil der Gemeinde Havelaue im Ländchen Rhinow: „Wir ziehen mit Sack und Pack in den wunderschönen Sternenpark Westhavelland“, schreibt Merit Schambach auf der Internetseite ihres Senf-Salons, den sie noch bis zum 24. Juli in Kreuzberg geöffnet hatte. Jetzt schließt sie den Laden in Berlin.

Anstoß gab die Sendung mit der Maus

Die Leidenschaft für den Senf in ihr geweckt hat vor etwa 20 Jahren eine Fernsehsendung mit der Maus. Dabei ging es um die Herstellung von Senf. „Das kann ich auch“, dachte die damals freiberufliche Fotografin, stellte sich in die Küche und kreierte als Erstes eines Bananensenf. Der kam bei Freunden gut an und machte Mut für eine neue berufliche Zukunft. 2003 gründete Merit Schambach eine Ich-AG und legte damit den Grundstein für ihren Senf-Salon mit einem sich gut entwickelten und florierenden Onlineshop mit Kunden bundesweit. Unter www.senfsalon.de bekommt sie auch viele Bestellungen aus Spanien, Luxemburg, Österreich, der Schweiz und weiteren Ländern. Für ihre Kunden lässt sich Merit Schambach immer wieder neue Kreationen einfallen, ob nun mit Erdbeer- oder Biergeschmack. 30 Senfsorten hat sie inzwischen im Angebot und wird sie zukünftig in Wolsier in einer Manufaktur herstellen. Senf-Abnehmer sind auch Geschäfte in Berlin und Brandenburg. Merit Schambach zählt das Hotel Hilton Berlin zu ihren Kunden und liefert auch nach Ribbeck Birnensenf.

Über 30 ausgefallene Senfsorten produziert Merit Schmabach in ihrer Manufaktur. Quelle: Norbert Stein

Ihre Kunden wird sie nun von Havelaue aus beliefern und auch den Online-Shop weiter betreiben. Einen Hofladen wird sie in Wolsier aber nicht eröffnen. Wer vorbeikommt, wird aber nicht abgewiesen, sagt sie und kann sich vorstellen, mit ihren Senfangebot auf spezielle regionale Märkte zu gehen oder das Angebot in havelländischen Geschäften, Hofläden und Tourismusshops zu bereichern.

Senf-Salon als Bereicherung für das Dorf

Der Wolsierer Ortsvorsteher Bill Neubüser sieht den Senf-Salon als absolute Bereicherung für das Dorf und das gesamte Ländchen Rhinow. Bereits in dieser Woche beginnt der Umzug mit dem Manufakturbetrieb zur Herstellung verschiedener Senfsorten, Chutneys und Konfitüren nach Wolsier. Die Manufaktur zieht auf einen ehemaligen Bauernhof, dessen Ursprung vermutlich bis ins Jahr 1722 zurückgeht. Jedenfalls ist die Jahreszahl in einem Scheunenbalken verewigt.

Etiketten mit Havelaue sind schon in Arbeit

Merit Schambach wird sämtliches zur Herstellung von Senfsorten erforderliche Zubehör mitbringen. In Kreuzberg steht schon alles zum Abtransport bereit. „Auch die Etikette mit der neuen Anschrift Havelaue sind schon in Arbeit“, sagt Merit Schambach und fügt noch hinzu „Havelaue klingt gut und ist ein schöner Name für eine Gemeinde.“

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im August möchte sie mit der Herstellung der ersten Senfsorten am neuen Standort in Wolsier beginnen. Wolfgang Herkt ist der Mann an ihrer Seite und freiberuflicher Archäologe. In seiner Freizeit hat er mit fleißigen Helfern ein Stallgebäude für die Manufaktur seiner Frau hergerichtet. Nun kann die Einrichtung beginnen. Merit Schambach und Wolfgang Herkt haben das Grundstück in der Hauptstraße gekauft und sind vor einem Jahr nach Wolsier gezogen. „Wir sind in dem Dorf gut aufgenommen worden“, sagt Merit Schambach. „Wir wollten es etwas ruhiger haben“, erklärt sie die Entscheidung für das Dorfleben, ohne dabei Seufzer über das hektische Berliner Großstadtdasein zu verlieren. Der Sternenpark habe weniger Einfluss auf die Entscheidung gehabt, sagt die 50-Jährige. Aber es habe schon etwas romantisch Anmutendes, wenn man abends auf dem Hof sitzt und dabei die Milchstraße sehen kann, kommt sie dann doch ins Schwärmen über die Sterne am Wolsierer Nachthimmel. Der Sternenpark ist für sie eben doch etwas Besonderes – und vielleicht sogar mit einer gewissen positiven Auswirkung auf den Senf-Salon.

Von Norbert Stein