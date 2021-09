Sie hatte Freude an der Sprache – Ausstellung zu Anne Frank in Großderschau

Großderschau

Unterstützt von der Initiative „Demokratie leben“ zeigt der Heimatverein Großderschau in der Dorfkirche gegenüber dem Kolonistenhof eine Ausstellung „Lesen & Schreiben mit Anne Frank“ für Grundschüler der 5. und 6. Klasse. Das Anne Frank Zentrum (Berlin) hat die bemerkenswerte Präsentation gestaltet, die nun bis zum 29. September in Großderschau gezeigt wird.

Grundschulen aus der ganzen Region sind eingeladen mit Schülern nach Großderschau zur Ausstellungsbesichtigung zu kommen. Die Schau ist nicht in einer gewohnten U- Form aufgestellt, sondern in getrennt voneinander stehenden Abschnitten. „So können bei einer Besichtigung die Abstandsregeln eingehalten werden“, erklärt Helga Klein, Vorsitzende des Heimatvereins Großderschau.

„15 Dinge, die du über Anne Frank wissen solltest“

Sie freut sich bereits über die ersten Anmeldungen. Schüler aus Rhinow und Wusterhausen kommen nach Großderschau und besichtigen die Anne Frank Ausstellung. Der Heimatverein ist natürlich auf den Besuch weiterer Schulklassen vorbereitet, bittet jedoch um eine vorherige Anmeldung.

Die Schüler erfahren beim Ausstellungsrundgang „15 Dinge, die du über Anne Frank wissen solltest“. Anne Frank wird am 12. Juni 1929 in Frankfurt am Main geboren. Sie hat eine ältere Schwester Margot. Die Familie Frank ist „jüdisch“. 1933 kommt Hitler an die Macht. Die Eltern entscheiden sich mit ihren Kindern in die Niederlande auszuwandern.

Als die Deutschen das Land im Mai 1940 besetzen, werden Juden auch hier diskriminiert und verfolgt. Otto Frank, der Vater von Anne, bereitet für die Familien einen geheimen Unterschlupf vor, im Hinterhaus seiner Firma in Amsterdam. Anne schreibt fast jeden Tag etwas in ein Tagebuch, sie verfasst auch Geschichten – im Alter von 15 Jahren wird Anne Frank ermordet, im Februar 1945 im Konzentrationslager Bergen-Belsen. Das Tagebuch der Anne Frank erlangte weltweite Bekanntheit.

Anne Frank hatte schriftstellerisches Talent

„Lesen & schreiben mit Anne Frank“ ist das Begleitprojekt zu einer Ausstellung, die speziell für Jugendliche konzipiert wurde. Die Ausstellung vermittelt eine kurze Übersicht über das Leben der Familie Frank. Darüber hinaus geht es um Annes schriftstellerisches Talent. Die Schüler erfahren, wie gern Anne schrieb, und lernen ihr Geschichtenbuch und ihr Schöne-Sätze-Buch kennen.

Nach der Besichtigung können Schüler den Hof und das Heimatmuseum erkunden, alte Geräte und historisches Werkzeug kennenlernen, oder mit dem Heimatverein „Waschen wie vor 100 Jahren“ erlebnisreiche Projekte gestalten.

Von Norbert Stein