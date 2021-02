Solarpark Stölln hat nicht nur Befürworter

Stölln

250 Fußballfelder – das ist eine Größenordnung. So groß soll er werden, der Solarpark bei Stölln. Das Bebauungsplanverfahren läuft. – und es wird in den kommenden Wochen noch viel zu besprechen geben. Darauf setzen diejenigen, die gegen den Solarpark sind.

Sechs Abgeordnete stimmten auf einer Gemeindevertretersitzung im Lilienthal-Centrum dafür. Bürgermeister Wolfgang Nitsche und Marion Hoffmann aus dem Ortsteil Schönholz (sie ist dort auch Ortsvorsteherin) waren dagegen.

120 Hektar Land

Die Firma Notos Engergy Development mit Sitz in Potsdam verpflichtet sich zur Übernahme aller Kosten, die nun in Zusammenhang mit dem Bebauungsplan anfallen. Das Unternehmen beabsichtigt den Bau einer Photovoltaik-Flächenanlage einschließlich Nebeneinrichtungen und Infrastruktur. Errichtet werden soll die Anlage auf 120 Hektar.

Die Grundstücke liegen südlich und westlich vom Flugplatz am Gollenberg im Bereich der Straße von Stölln nach Schönholz. Auf der südlichen Seite würde das Vorhaben unmittelbar an den Flugplatz grenzen. Eigentümer der Grundstücke ist die Agrargenossenschaft Stölln. Geschäftsführer Detlef Ebert und seiner Familie gehören 20 Hektar.

Ebert macht sich schon seit geraumer Zeit Gedanken, wie er die Finanzen der Agrargenossenschaft sichern kann. Zwei Dürrejahre mit erheblichen Ertragseinbußen und eine über Jahre anhaltende Milchkrise mit unwirtschaftlichen Absatzpreisen machen den Landwirtschaftsbetrieben erheblich zu schaffen. „Die Zukunft verlangt Veränderungen“, sagt Detlef Ebert.

Dabei habe er auch die Arbeitsplätze bei der Agrargenossenschaft Stölln im Blick, die derzeit 34 Mitarbeiter hat. „Um die Größenordnung sichern zu können, muss die AG Stölln neue Wege gehen“, so Ebert und erklärt damit seine Absicht, das Land an die Notos Energy zu verpachten.

Wesentlich geprägt

Der Solarpark ist so groß, dass er das Landschaftsbild in absehbarer Zeit wesentlich prägen würde. Der Pachtzins soll bei etwa 3000 Euro je Hektar und Jahr liegen und wäre damit um ein Mehrfaches höher als das, was derzeit in der Region üblich als Pacht zur landwirtschaftlichen Bewirtschaftung von Flächen üblich ist. Für die Agrargenossenschaft würde das die Absicherung des Betriebes bedeuten – und den Erhalt von Arbeitsplätzen in der Landwirtschaft.

Es handele sich dabei um Flächen, die für die Landwirtschaft weniger wertvoll sind.

Der Bürgermeister der Gemeinde Stölln ist gegen das Projekt. Als es darum ging, den Bebauungsplan aufzustellen, legte er einen anderen Vorschlag auf den Tisch. Wolfgang Nitsche schlug vor, der Investor solle auf das Land südlich des Flugplatzes verzichten und die Solarfläche auf der westlichen Seite erweitern. Dafür könne privates Land hinzu gepachtet werden. Von der Einkommensteuer könne dann auch die Gemeinde profitieren, so Nitsche. Ähnlich sah es die Ortsvorsteherin von Schönholz, Marion Hoffmann.

Kein Freund des Solarprojektes ist auch Johannes Hille vom Flugsportverein Otto Lilienthal. Die Sicherheit in der Fliegerei würde durch den Solarpark extrem eingeschränkt, sagt Hille.

Für nicht motorisierte Flugzeuge sei es von immenser Bedeutung, Flächen für eine Notlandung neben der Start- und Landebahn zu haben. Dafür stehen bisher landwirtschaftliche Flächen der Agrargenossenschaft zur Verfügung, die künftig Teil des Solarparks wären.

Der Verein bildet junge Piloten aus. Deshalb werden viele Flüge von Schülern oder Lizenzpiloten absolviert, die eine Notlandefläche brauchen. Durch den Gollenberg im Norden sowie einen Wald, einen Teich und eine Senke im Osten sind die Notlandebereiche auf die Flächen südlich und westlich des Flugplatzes beschränkt.

Fatale Folgen

Würde man den Solarpark errichten, entstehe ein Kessel mit dem Flugplatz in der Mitte. Der Platz wäre nicht mehr attraktiv für Segelflieger, Fallschirmspringer, Drachen- und Gleitschirmflieger und die Ausrichtung bedeutender Meisterschaften. Die Segelflieger wollen daher keinen Solarpark.

Das könne fatale Folgen haben für den Flugsport und den Tourismus am Gollenberg, so Wolfgang Nitsche. Der Bürgermeister hat aber noch ein weiteres Argument parat. „Die vorgesehen Flächen liegen in einem Landschaftsschutzgebiet und es gibt den Konflikt zwischen privaten Interessen und Gemeinwohl.“

Doch dafür sei das Planverfahren da, in dem alle Bedenken, Anregungen und Einwendungen gegeneinander abgewogen werden. Das bekräftigte der Direktor des Amtes Rhinow, Jens Aasmann. Der Beschluss, den Bebauungsplan aufzustellen, stoße nur das Verfahren an.

Der Solarpark wird also weiter Thema bleiben – beim Flugsportverein, in der Gemeindevertretung und bei der Agrargenossenschaft Stölln.

Von Joachim Wilisch