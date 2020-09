Spaatz

Was für eine Zahl! 285 Jahre alt ist die Tischlerei Wesemann in Spaatz in diesen Tagen und nimmt damit unter den ältesten Handwerksbetrieben im Havelland eine Spitzenposition ein. Im Jahr 2003 hat Bernd Wesemann nach erfolgreich bestandener Meisterprüfung die Tischlerei von seinem Vater Fritz Wesemann übernommen und führt sie seither in achter Familiengeneration.

Der 55 Jahre alte Meister hat in Leipzig den Beruf gelernt, der irgendwie zur Familie gehört. Denn Gerd Wesemann, der Bruder von Bernd, ist ebenfalls gelernter Schreiner, er arbeitet aber nicht mehr in dem Beruf.

Eine alte Schrift

Schon der frühere Dorfpfarrer Karl Reinfurth würdigte 1935 den damals noch als Stellmacherei geführten Handwerksbetrieb. „Das ist eine erfolgreiche Familiengeschichte“, ließ der Geistliche wissen. Gewidmet war die Schrift 200 Jahre Stellmacherei in Spaatz dem 75. Geburtstag des damaligen Meisters, Friedrich Wesemann.

Karl Rheinfurth erzählt seinen Lesern, wie die Familie Wesemann nach Spaatz kam. Es war im Jahr 1735 im Herbst. Schwalben und andere Zugvögel rüsteten zur Reise nach dem sonnigen Süden. Da kam eines Tages ein sonnengebräunter junger Handwerksgeselle nach Spaatz.

Der Gesellenbrief und die Bescheinigung einer ordentlichen Lebensführung des Begründers der Familiengeneration, Ernst Heinrich Wesemann. Quelle: Norbert Stein

Den Zugvögeln gleich war auch er auf Wanderschaft. Nicht wie die Vögel von Norden nach Süden – aber von Westen der Sonne und seinem Glück entgegen. In der Dorfmitte von Spaatz stand die Schmiede. Dorthin lenkte der Wandergeselle Ernst Friedrich Wesemann mit einem großen Schlapphut auf dem Kopf seine Schritte.

Der Geselle grüßte, wie es der Brauch wollte und erkundigte sich nach einem Stellmacher im Dorf, bei dem er nach Arbeit vorsprechen wollte. Schmiedemeister Jochen Dietrich riet dem fremden Gesellen im Dorf zu bleiben und es mit einer eigenen Stellmacher-Werkstatt zu versuchen. Denn dieses Gewerbe gab es in Spaatz nicht.

Bürgermeister war einverstanden

Schmied und Geselle gingen zum Dorfschulzen Hans Withun, wo Ernst Heinrich Wesemann sein Anliegen vortrug. Er legte seinen mit Wappen gesiegelten und in schwungvoller Schrift verfassten Gesellenbrief vor – ausgestellt am 12. Oktober 1729 in seiner Heimatstadt Petershagen und eine Bescheinigung „in einem ordentlichen Elternhaus aufgewachsen zu sein“.

Die Schriftstücke hat die Familie Wesemann nach wie vor. Ernst Heinrich Wesemann erhielt die Genehmigung, in Spaatz als Stellmacher anzufangen. Und als Zimmerer. Es war die Geburtsstunde der Tischlerei Wesemann. Der Begründer der Familientradition war ein gläubiger Mann, der auch die Spaatzer Kirchenbänke anfertigte und in das Gotteshaus einbaute.

Die Dorfkirche Spaatz, für die die Schreinerei Wesemann einst die Kirchenbänke baute. Quelle: Norbert Stein

1895 erwarb Stellmachermeister Friedrich Wesemann das Familiengrundstück neben der ehemaligen Pfarrstelle, Die Werkstatt war zunächst im Haus, bevor dafür 1913 ein eigene Gebäude errichtet wurde. Das nutzt Bernd Wesemann noch immer als Werkstatt.

Zu DDR- Zeiten wurden hier auch Gestellteile für Polstermöbel gefertigt. Die Tischlerei ist ein typischer Ein-Personen-Handwerksbetrieb, ausgestattet mit Technik und einer 90 Jahre alten zuverlässig arbeitenden Bandsäge.

Bild aus alter Zeit: Drei Generationen Wesemann. Quelle: Norbert Stein

Bernd Wesemann erledigt Aufträge rund ums Holz, wie die Anfertigung und den Einbau von Treppen, Dielen oder Reparaturarbeiten. Und auch er ist – wie der Begründer der Familientradition – auf Wanderschaft, nur auf eine ganz wandere Weise und dort wo andere Urlaub machen.

Auf Wanderschaft

Erst in den vergangenen Wochen erledigte Bernd Wesemann wieder Arbeiten auf der Nordseeinsel Sylt. Die Aufträge sind ihm auch Hilfe. Denn den Traditionsbetrieb hat es in der Corona-Zeit ebenfalls gebeutelt. Allerdings ist das nicht die erste Krise in 285 Jahren und Wesemann bleibt weiter ein guter Name in Sachen Holz.

Von Norbert Stein