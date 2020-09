Spaatz

Der Himmel ist locker bewölkt. Die Temperatur angenehm warm. Es ist ein schöner Spätsommertag. Über die Streuobstwiese des Vereins Gesund in die Zukunft am Ortsrand von Spaatz weht ein leichter Wind. Carlos (7 Jahre) und sein Freund nutzen das Wetter. Sie lassen auf der Spielwiese vor den Obstbäumen einen Drachen steigen.

So schnell die Jungs den Drachen in die Luft haben, so stürzt er aufgrund einer plötzlichen Windflaute auch wieder ab. Für Carlos und seinem Kumpel kein Problem. Sie legen den Drachen beiseite und spielen nun mit anderen Kindern gemeinsam in einer kleinen Sandkuhle.

Dienstag und Freitag

Anschließend laufen sie zum Hochbeet, versorgen die Pflanzen mit Wasser und ernten Tomaten. Die Stimmung ist gut und für Abwechslung ist immer gesorgt beim Wiesentreff, zu dem Vereinsmitglieder und Eltern jeden Dienstag und Freitags mit ihren Kindern zur Streuobstwiese kommen.

Rund 100 Obstbäume hat der Verein mit Helfern und finanzieller Unterstützung auf der 3,8 Hektar großen Wiese in den letzten drei Jahren gepflanzt. Hinter den Obstbäumen wurde die Wiese zu einem Treffpunkt in der Natur hergerichtet. Bänke wurden aufgestellt, für Kinder Spielmöglichkeiten mit Naturmaterialien geschaffen, Hochbeete aufgestellt und ein längerer Holztisch für Bastel- und Kaffeestunden überdacht.

Gießkanne und Schubkarren stehen zur Arbeit bereit. Quelle: Norbert Stein

Abgeschlossen sind inzwischen auch die Arbeiten zum Umbau eines ausgedienten Bauwagens zur Spiel-, Lese- und Unterhaltungsstätte für Kinder bei Regenwetter. Vor den Bauwagen wurde eine Holzterrasse gesetzt. Die LAG Havelland, sie hilft bei der Verteilung von EU-Fördermitteln aus dem Leader-Programm, unterstützte das Projekt mit 5000 Euro.

Der Verein nutzt den „Miese-Wetter-Treffpunkt“ auch zum Suppe anrichten und weiteren Aktivitäten. Die Kinder haben auf der Streuobstwiese schon einige Äpfel und Pflaumen geerntet. „Bei uns ist immer etwas los“, sagt Vereinsvorsitzende Christine Herda, besonders beliebt bei den Kindern seien auch Waldwanderungen.

Richtfest mit Pizza

Als jüngstes Projekt wurde ein Naturklo fertiggestellt und für einen Unterstand mit schützender Rückwand aus Holz und Reisig konnten die Kinder schon Richtfest feiern – mit Pizza und Melonen. Zu den Wiesentreffs kommen Kinder aus Spaatz, den Nachbardörfern und auch aus Rathenow, meistens sind es 8 bis 10 Mädchen und Jungen.

Die Hochbeete an Rand der Streuobstwiese. Quelle: Norbert Stein

Demnächst möchte auch die Kleine Grundschule Hohennauen zu einem Apfeltag auf die Streuobstwiese kommen. Und Gesund in die Zukunft hat weitere Anfragen von Vereinen und Organisationen, die mit Gruppen zum Wiesentreff nach Spaatz kommen wollen.Die gute Resonanz bestärkt den Verein sein angestrebtes Projekt mit Kindern in der Natur weiter umzusetzen.

Eine Mutter-Kind-Gruppe mit einer angestellten Erzieherin könnte das Ziel sein. „Der Verein hat das Projekt in den letzten Monaten allerdings wegen Corona nicht weiter vorangetrieben“, erklärt Christine Herda. Derzeit könne niemand sagen, welche weiteren Einschränkungen die Epidemie verlangt.

Spaß beim Wiesentreff. Quelle: Norbert Stein

So wird der Verein Gesund in die Zukunft zunächst mit Vorsicht und Abstand weitermachen, die Hecke um die Streuobstwiese mit Anpflanzungen vervollständigen und einige Obstbäume ersetzen, die nicht durch die Trockenheit gekommen sind.

Von Norbert Stein