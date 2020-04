Hilferuf löst Welle der Solidarität für Maskennäherinnen aus

Spaatz

Spaatz ist vor allem für seinen Spargelhof bekannt. Seit etwa einem Monat ist das Edelgemüse aber nicht mehr das einzige Thema, mit dem das Dorf Schlagzeilen macht.

Neben Spargel gibt es nun auch Masken made in Spaatz. Die sollen im Kampf gegen das Coronavirus helfen und werden seit einigen Wochen in Handarbeit genäht, verpackt und im ganzen Land verschickt.

Die Idee dazu hatte Gabriele Feiler, die Chefin des Spargelhofs. Und obwohl sie zur Zeit mehr als genug zu tun hat, lässt sie auch in der Spargelsaison die Nähmaschine nicht in der Ecke stehen.

Wenn Gabriele Feiler nicht an der Nähmaschine sitzt, ist sie mit der Spargelernte beschäftigt. Quelle: Uwe Hoffmann

Mit ihrer Idee, Masken zu nähen und diese kostenlos an Institutionen, aber auch Privatpersonen zu verschicken, hat Gabriele Feiler eine Bewegung losgetreten, der sich inzwischen weitere Frauen angeschlossen haben.

Ein Bericht der MAZ Ende März über die fleißigen Näherinnen löste eine Welle der Solidarität und Unterstützung aus. „Ich bin überwältigt von der spontanen Hilfe durch Familie, Freunde, Bekannte, aber auch Unbekannte.

Nach dem anfänglichen Materialmangel und dem Hilfeaufruf in der MAZ, wendete sich das Blatt schlagartig. Nun können wir die Masken weiterhin kostenlos abgeben und das Nähen macht noch mehr Spaß“, sagt Gabriele Feiler.

2500 Euro Materialspenden

Sie bekommt täglich Nachrichten, auch Briefe, Bilder und Postkarten von Menschen, die sich für das Engagement bedanken. Und fast alle, die Masken bestellen, bedanken sich mit einer Spende. Allein fast 2500 Euro für neues Material kamen so in kürzester Zeit zusammen.

„Das Geld haben wir sofort investiert und das war gut so, denn inzwischen sind die Preise für Stoffe und Schrägband um das Drei- bis Fünffache gestiegen und die Lieferzeiten betragen jetzt bis zu vier Wochen“, weiß Gabriele Feiler.

Der Zeitungsbericht sorgte aber nicht nur für Spenden. Es meldeten sich auch weitere Frauen, die tatkräftige Unterstützung anboten. Auf dreizehn Mitstreiterinnen ist das Team nun angewachsen.

19-jährige Rathenowerin kaufte sich extra eine Nähmaschine

Viele von ihnen haben sich noch nie gesehen. „Ich kenne die meisten Frauen gar nicht persönlich. Wir haben uns bisher nur übers Telefon kennengelernt“, verrät die Initiatorin.

Die Jüngste ist die 19-Jährige Henriette Voth aus Rathenow. „Sie hatte zuvor noch nie eine Maske genäht und hat sich extra eine Nähmaschine zugelegt, um uns zu unterstützen“, erzählt Gabriele Feiler begeistert. Auch Britta Steinke, Bärbel Kladivo, Heike Neumann und Amke Kegel aus Rathenow nähen mit.

Christiane Wolter unterstützt von Ferchesar aus, Dana Schrandt näht in Albertsheim, Monika Stenzel in Buckow und Gerlinde Frei sitzt in Premnitz an ihrer Nähmaschine. Elke Hosang aus Rathenow hat sich auf das Zuschneiden der Stoffe spezialisiert, so dass ihre Mitstreiterinnen gleich mit dem Nähen loslegen können.

Masken gibt es auch am Spargelstand

Doris Gammert kümmert sich mit Kerstin Voß um die Organisation. Sie bringen die zugeschnittenen Stoffe zu den Frauen und sammeln die fertigen Masken ein, die sie dann nach Spaatz bringen.

Von hier werden sie zusammen mit einer Pflegeanleitung und einem Spendenhinweis verschickt, und zwar weit über die Grenzen Brandenburgs hinaus. In Fürth, im Sauerland und an vielen anderen Orten tragen die Menschen mittlerweile Masken made im Havelland.

Da auch immer mehr Rathenower Bestellungen aufgeben, lässt Gabriele Feiler jetzt zusätzlich am Spargelstand auf dem August-Bebel-Platz in Rathenow Masken kostenlos verteilen. Aber nicht mehr als zwei pro Person.

Frauenhaus, Kinderheim und Tafel bekommen Spenden

„Die Nachfrage ist zu groß und wir wollen schließlich möglichst viele Menschen versorgen. Immerhin steckt in jeder Maske etwa eine halbe Stunde Arbeit“, betont Feiler.

Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen, aber auch Unternehmen und soziale Einrichtungen sowie zahlreiche Privatpersonen haben die Frauen bereits mit Masken versorgt und dafür wiederum Spenden bekommen.

Die geben sie nicht nur für neues Material aus. Insgesamt mehr als 2000 Euro flossen inzwischen an Einrichtungen wie das Tierheim und das Hospiz in Brandenburg/Havel, die Tafel und das Frauenhaus in Rathenow. Seit Dienstag profitiert das Kinderheim in Steckelsdorf von der Aktion.

Die Frauen wollen nach der Krise weiter nähen

Wie viele Masken Gabriele Feiler inzwischen verschickt hat, vermag sie nicht zu sagen. Sie hat schon lange aufgehört zu zählen. Ihre Gruppe ist nach wie vor hoch motiviert.

Die Frauen haben bereits beschlossen, auch nach der Krise weiter zu nähen, zum Beispiel Puppen fürs Hospiz. Natürlich ist auch eine große Feier geplant für die Zeit nach Corona, so dass sich die fleißigen Näherinnen endlich auch persönlich kennenlernen.

Wer die Aktion unterstützen will, erkundigt sich auf Facebook bei „Gabys Kreativbörse“, telefonisch unter: 0173/5 68 94 33 oder direkt am Spargelstand.

