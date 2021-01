Spaatz hat jetzt verkehrsberuhigte Zonen

Spaatz

Der Vorschlag kam vom Ortsbeirat Spaatz. Die Gemeindevertretung Havelaue erhob ihn zum Beschluss. Dieser Beschluss zur Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone in dem Ortsteil von Havelaue ist nun abgearbeitet. Jetzt wurden die Schilder aufgestellt.

Zuvor hatte die Verkehrsbehörde des Landeskreises Havelland einem Antrag der Gemeinde zur Einrichtung einer verkehrsberuhigten Zone zugestimmt und sich dafür mit Abgeordneten und Einwohnern vor Ort beraten.

Jetzt gilt es

Ortsvorsteher Mathias Demuth sagt, es sei ein gutes und aufschlussreiches Gespräch gewesen. In Spaatz gilt für die Rhinower Straße, die Straße Am Wald und die Straße Am Bahnhof nunmehr Tempo 30.

Dafür wurden in der letzten Wochen die fünf notwendigen Verkehrsschilder mit einer schwarzen 30 auf weißem Untergrund und roter Umrandung aufgestellt.

Miteinander verbunden

Auf der Rückseite und damit ortsauswärts zeigen die Schilder das Ende der verkehrsberuhigten Zone an. Die Tempo 30- Zone gilt für drei gleichrangige und mit einander verbundene kommunale Nebenstraßen.

„So musste auch kein Verkehrsschild entfernt werden“, erläutert Mathias Demuth in der Rhinower Straße wesentliche Voraussetzungen für eine verkehrsberuhigte Zone. Dazu gehört auch, dass die Straßen Am Wald und Am Bahnhof keine getrennten Gehwege haben. In der Rhinower Straße ist es zwar der Fall aber nur in einem kurzen Abschnitt.

Auf Kinder achten

Der Ortsvorsteher verbindet mit der verkehrsberuhigten Zone eine große Hoffnung. Die Fahrzeugführer sollten Tempo 30 nun auch einhalten. Ziel der Anordnung sei, dass langsam fahrende Autofahrer und Kraftfahrer insbesondere auch auf Kinder achten, so der Ortsvorsteher.

Bürgermeister Guido Quadfasel sieht es genauso. Nicht locker zu lassen hat sich gelohnt, sagt der Bürgermeister der Gemeinde Havelaue und blickt dabei zurück auf ein über mehrere Jahre geführtes örtliches Ringen für mehr Verkehrssicherheit.

Vor fünf Jahren

Bereits vor etwa fünf Jahren engagierten sich Kommunalpolitiker, Vereine und Einwohner für eine Geschwindigkeitsbegrenzung. Zu einer behördlichen Anordnung hatte es damals nicht gereicht.

Aufgestellt wurden aber Schilder mit der Bitte, freiwillig 30 Stundenkilometer zu fahren, um Kinder nicht zu gefährden..

Der zweite Versuch

Auch ein zweiter Versuch, die 30-Kilometer-Beschränkung anzuordnen blieb erfolglos. Doch mit einer verkehrsberuhigten Zone hat es die Gemeinde im Zusammenwirken mit dem Ortsbeirat nun geschafft.

Die „Freiwillig 30“ - Schilder im Bereich des Spielplatzes haben sich damit erübrigt. „Wir sollten überlegen, die vielleicht an einer anderen Stelle im Dorf aufzustellen“, sagt der Bürgermeister. Und verweist darauf, dass für die Spaatzer Hauptstraße weiter Tempo 50 als zulässige Geschwindigkeit gilt.

Von Norbert Stein