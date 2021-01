Spaatzer Dorfdialog wird fortgesetzt

Spaatz

Ortsvorsteher Matthias Demuth lässt keinen Zweifel aufkommen. „Auf jeden Fall werden wir den Dorfdialog fortsetzen“, sagt er „Nur derzeit ist es wegen der Corona-Verordnung nicht möglich. Sowie es geht, werden wir weitermachen“.

Unterstützung vom Land

Das Ministerium für Landwirtschaft, ländliche Entwicklung und Umwelt unterstützt den Dorfdialog. Ziel ist, das Akteure vor Ort im gemeinsamen Dialog mit den Mitgliedern der Architektenkammer des Landes Ideen und Vorschläge zur ländlichen Entwicklung des Ortes entwickeln und zu Projekten umsetzen. Jürgen Peters, Professor an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde und der Diplom- Ingenieur Bernhard Wendel, Freischaffender Architekt in Bergholz- Rehbrücke, waren als Mitglieder der Architektenkammer dazu bereits im Sommer 2020 zu einer Auftaktveranstaltung mit Dorfrundgang in Spaatz.

Im Oktober folgte der erste Workshop, bei dem die Architekten, der Ortsbeirat, Mitglieder örtlicher Verein und Einwohner gemeinsam Projektideen weiter vertieften. Bis zum zweiten Workshop im Dezember sollten beide Seite weitere Vorschläge zur Umsetzung entwickeln.

Architekt Bernhard Wendel notiert das Aufmaß des Bahrenhauses.. Quelle: Norbert Stein

Auch wenn ein gemeinsames Treffen derzeit nicht möglich ist arbeiten dennoch beide Seiten weiter am Dorfdialog, jedoch alle an ihrem Ort. Bernhard Wendel war zwischenzeitlich auch einmal in Spaatz und hat Aufmessungen am alten Bahrenhaus der Dorfkirche vorgenommen. Er beabsichtigt im weiteren Dorfdialog einen Antrag auf Erteilung einer denkmalgerechten Sanierung bei der unteren Denkmalschutzbehörde zu stellen.

Das Bahrenhaus müsste dingend instandgesetzt werden, auch wenn es als solches nicht mehr benötigt wird. Mitglieder des Heimatvereins Spaatz um Matthias Schlüter haben eine Vision für die zukünftige touristische Nutzung.

Neuer Infopunkt

Gibt es von der Unteren Denkmalschutzbehörde einen positiven Bescheid, soll das Bahrenhaus mit Hilfe eines Leader- Projekts saniert und anschließend in Zusammenarbeit mit dem Natur- und Sternpark Westhavelland als Infopunkt für den durch Spaatz gehenden Storchenradweg und den Sternenpark genutzt werden. Ein Fernrohr könnte auch aufgestellt werden. Ein instandgesetztes Bahrenhaus könnte zudem für Ausstellungen und kulturelle Veranstaltungen zur Verfügung stehen.

Jürgen Peters arbeitet unter Einbeziehung von Studierenden an Vorschlägen für einen Spaatzer Wandererlebnispfad und an der Gestaltung des Platzes vor dem Gerätehaus der Feuerwehr in der Rhinower Straße. Auch vor Ort reifen dazu weitere Ideen und Vorschläge.

Dazu zählt nicht zuletzt die Gestaltung der Außenwand des Gerätehauses auf der Spielplatzseite.

