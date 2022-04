Spaatzer helfen ukrainischer Familie

Spaatz

Ihre Hände sind rau von der Arbeit. Katerina Skuba hat in ihrer ukrainischen Heimatstadt Tschernihiw bis zur Rente 36 Jahre auf dem Bau gearbeitet. Sie hat Rohre isoliert. Mittlerweile ist sie 82 Jahre und wollte in der Heimat einen geruhsamen Lebensabend führen. „Meine Babuschka ist eine herzensgute Frau“, sagt Enkelin Ina Skuba im Beisein ihrer Mutter Tatjana (54) und Tante Suitlana ( 40) auf ukrainisch. Eine Sprach- App sorgt für die Übersetzung ins Deutsche.

Wohnung in Spaatz gefunden

Die vier Frauen wohnen seit dem 24. März in dem kleinen Dorf Spaatz, in einer Wohnung, die die Westhavelländische Immobiliengesellschaft (WSI) für Flüchtlinge aus der Ukraine bereitgestellt hat. Sie erzählen von unsagbarem Leid, Zerstörungen, Ängsten und Schrecken. Sie erzählen vom Angriffskrieg, den der russische Präsident Putin in der Ukraine führt. Und sie erzählen von ihrer Flucht vor Bomben und Raketeneinschlägen, von unsagbarem Leid, vielen Opfern und Toten.

Oma Katerina sitzt in Spaatz in der Wohnung in einem Wohnblock in einem Sessel. Während draußen der Frühling erwacht, vertiefen sich ihre Gedanken oft in Erinnerungen an das Zuhause in der Ukraine, an die Zwei-Zimmer-Wohnung, in der die vier Frauen gemeinsam lebten und die der Krieg in Schutt und Asche gelegt hat. In Tschernihiw, einer rund 100 Kilometer von Kiew entfernt gelegenen Stadt mit 285. 000 Einwohnern.

Mit Oma, Mutter und Tante ins Havelland geflohen

Wenn Babuschka an die Heimat denkt, rollten oft auch Tränen über ihr Gesicht. „Unsere Stadt ist zu 70 Prozent zerstört“, sagt Enkelin Ina, die übers Handy Kontakt hält zu Freunden und Bekannten, die noch in Tschernihiw sind. Ina Poutko hat eine Ausbildung zur Grundschullehrerin absolviert, ist aber noch ohne praktische Berufserfahrung. Mutter und Tante arbeiteten beide als Kassiererin in einem Einkaufsmarkt. Als die russische Armee in die Ukraine einfiel, war Ina in Kiew und fasste nach einigen Überlegungen den Entschluss, das Land zu verlassen, um sich in Sicherheit zu bringen. Über Ungarn kam sie nach Berlin und dann nach Rathenow, wo sie von einer Freundin ihrer Mutter aufgenommen wurde. Oma, Mutter und Tante flohen kurze Zeit später. Drei Tage waren sie mit einem Bus unterwegs, bis sie in Berlin ankamen und schließlich wieder mit ihrer Ina vereint in Spaatz im Ländchen Rhinow eine 2,5-Zimmer-Wohnung erhielten.

Der Landkreis Havelland hatte dafür gesorgt und die Wohnung mit Betten, Tisch und Stühlen ausgestattet. Die Frauen konnten auf der Flucht kaum etwas mitnehmen und kamen so nur mit dem Allernotwendigsten, was in eine Tasche passt, in Spaatz an. Das Dorf hat sie gut aufgenommen, sorgt für Hilfe und Unterstützung. Sie bekommen Hilfe und Unterstützung. Dafür engagiert sich vor allem Sabine Pohlmann. „Anfang März konnte ich eine Nacht wieder einmal nicht schlafen. Meine Gedanken kreisten um den schrecklichen Krieg in der Ukraine und darum, wie man den Flüchtlingen helfen kann“, erzählt sie. Sie fasste am folgenden Morgen einen Entschluss. Sie machte sich auf den Weg von Haustür zu Haustür und sammelte Geld für die Flüchtlingshilfe. Rund zwei Drittel aller Haushalte gaben Geld und so kamen über 700 Euro zusammen. Als dann bekannt wurde, dass Flüchtlinge auch in Spaatz eine Wohnung bekommen, war schnell entschieden, sie mit der Spende zu unterstützen.

Hilfe von Bewohnern in Spaatz

Sabine Pohlmann fuhr mit Ina, ihrer Mutter und der Tante nach Rathenow zum Einkaufen. Die Frauen benötigten Kleidung und Hilfsmittel für den Haushalt. Bürgermeister Guido Quadfasel kümmerte sich um noch notwendige Absprachen mit Verwaltungen, zeigte ihnen das Dorf und Einkaufsmöglichkeiten in der Region. Sabine Pohlmann sprach mit Matthias Riemann, der aus einer Haushaltsauflösung Sessel, Couch und weitere Möbel für die Frauen aus der Ukraine zu Verfügung stellte. Matthias Riemann, Sabine Pohlmann und ihr Mann Olaf halfen dann auch, die Wohnung der ukrainischen Frauen mit dem Mobiliar wohnlicher einzurichten. Oma Katerina bekam ihren eigenen Sessel und braucht nun nicht mehr auf dem Bett sitzend aus dem Fenster schauen.

Ein Fernseher und zwei Fahrräder konnten ebenfalls schon besorgt werden. Einige Mitbewohner aus dem Wohnblock haben die ukrainischen Frauen mit Blumen begrüßt. „Wir sind für die Hilfe sehr dankbar“, sagt Ina. Sie und ihre Familie nehmen bereits an Deutschkursen in Rathenow teil. Sie wollen möglichst schnell die Sprache des Landes lernen, das sie aufgenommen hat. Ob sie dauerhaft in Deutschland bleiben, haben sie noch nicht entschieden. Sie würden gerne wieder zurück in die Heimat. „Aber alles hängt vom weiteren Verlauf des Krieges und der Entwicklung in der Ukraine ab“, erklärt Ina. Die junge Frau könnte sich aber auch vorstellen, in Deutschland als Grundschullehrerin zu arbeiten.

