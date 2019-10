Hier spinnen Jung und Alt gemeinsam

Großderschau

Das leise Surren von 16 Spinnrädern sorgte am Freitagabend für häusliche Atmosphäre in der Remise auf dem Kolonistenhof. Bereits zum elften Mal hatte der Heimatverein Großderschau hier zu einem Spinnfest eingeladen.

Frauen und auch einige Männer aus Wittstock, Klietz, Rathenow, Rhinow und Großderschau saßen dieses Mal an den Spinnrädern.

In ihren Händen hielten sie Fasern auseinander gezogener Schaf- oder Alpakawolle, die sie mit Hilfe der alten Technik zu feinen Fäden versponnen, während sie zugleich mit den Füßen das Spinnrad in Schwung hielten.

Heimatverein will altes Handwerk pflegen

Das Ergebnis sind Wollfäden aus denen später Handschuhe, Westen und vieles mehr gestrickt werden können. „Spinnen ist ein viele Jahrhunderte altes Handwerk“, begrüßte die Vorsitzende des Heimatvereins, Helga Klein, die Gäste in der Remise.

Auch in den Kolonistendörfern sei früher in den Häusern fleißig Wolle gesponnen worden. Besonders an langen Abenden und zumeist von den Hausfrauen, erklärte Helga Klein. „Der Heimatverein möchte dieses alte Handwerk pflegen in einer Zeit, in der kaum noch Wolle von Hand gesponnen wird“, so Klein.

Doch bevor es an die Arbeit ging, ließen sich die Gäste erst einmal Kaffee und Kuchen, gebacken im Lehmbackofen auf dem Kolonistenhof, schmecken. Dabei plauderten und fachsimpelten alle angeregt miteinander.

Spinnabend in der Remise auf dem Kolonistenhof in Großderschau. Quelle: Norbert Stein

Martina Schneider nahm schließlich an einem Spinnrad mit einer speziellen Flachsspindel Platz. Wolle spinnen ist seit 20 Jahren ihr Hobby. Erlernt hat sie es in der Textilwerkstatt in Wittstock.

Gleich neben ihr lief zweifarbige Wolle auf die Spule. „Dafür werden zwei schwächere Fasern verwendet“, erklärte Gisela Bartel von den Rathenower Spinnweben. Ihr gegenüber saß Barbara Dedelaw und richtete ihre Augen auf ein Spinnrad.

Doris Giebel aus Großderschau erklärte ihr, wie Wolle gesponnen wird. Dann probierte sie es selbst aus. „Funktioniert schon recht ordentlich“, stellte Barbara Dedelaw nach fünf Minuten zufrieden fest und zeigte ihre ersten selbst gesponnenen Wollfäden.

Auch Mädchen probierten sich am Spinnrad aus

Auch die zwölfjährige Nori aus Friesack probierte sich an dem Abend das erste Mal im Wolle spinnen und fand daran Gefallen. Janika (10) hingegen war vor allem vom Bändchen weben begeistert.

Die Großderschauer Handarbeitsgruppe „Nadel und Faden“ zeigte an dem Abend zudem selbst gestrickte Kleidungsstücke aus Wolle.

Während der Veranstaltung in der Remise wurde aber nicht nur Wolle gesponnen. Helga Klein, zwei Jungs und die Vorsitzende des Kulturfördervereins Mark Brandenburg, Johanna Leu, sorgten mit plattdeutschen Gedichten und Geschichten rund ums Spinnrad und Werken von Theodor Fontane für zusätzliche Unterhaltung.

Spinnabend in der Remise auf dem Kolonistenhof in Großderschau. Janika (10) beim Bändchen weben. Quelle: Norbert Stein

Der Spinnabend war zugleich auch Vernissage. Die Malerin Christine Link aus Schönwalde zeigt in der Remise 20 Bilder, zumeist Landschaftsmotive aus dem Havelland.

Die pensionierte Kunstlehrerin (69) ist gerne zum Malen in der Natur und wollte nach Ausstellungen in Falkensee, Potsdam und weiteren Orten ihre Bilder auch im Westhavelland zeigen. Nun hat sie in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung den Kolonistenhof Großderschau dafür ausgewählt.

Christine Link (r.) eröffnet mit Helga Klein die Bilderausstellung in der Remise. Quelle: Norbert Stein

Von Norbert Stein