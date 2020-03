Stabübergabe bei der LAG Havelland

Stölln

24 der 54 stimmberechtigten Mitglieder der Lokalen Aktionsgruppe Havelland (LAG) trafen sich am Mittwochabend im Lilienthal-Centrum Stölln zur jährlichen Mitgliederversammlung. Neben den üblichen Themen wie Rückblick auf das vergangene Jahr und Beschluss des Haushaltsplanes 2020 standen nach zwei Jahren die Wahl eines neuen Vorstandes sowie eine Satzungs-Änderung zum weiteren Erhalt der Gemeinnützigkeit des Vereins auf der Tagesordnung.

Der LAG-Vorstand setzt sich aus Mitgliedern der Zivilgesellschaft und Vertretern der öffentlichen Verwaltung zusammen. Für den elfköpfigen Vorstand kandierten der frühere Rathenower Unternehmer Christoph Hille und die Leiterin des Naturparks Westhavelland, Ilona Langgemach, nicht mehr.

Abschied nach 13 Jahren

Nach über 13 Jahren gab auch Bärbel Eitner aus Pausin ihr Amt als Vorsitzende ab. „Ich habe die Jahre über mit Freude mitgearbeitet. Es waren schöne Jahre“, dankte sie ihren Vorstandsmitgliedern. „Der Erhalt und die Schaffung lebendiger Dörfer war mir immer das wichtigste Anliegen. In der ersten Förderperiode 2007 bis 2013 haben wir Projekte zur Förderung des ländlichen Raumes mit Fördermitteln in Höhe von 33 Millionen Euro unterstützt. In der zweiten Förderperiode bis 2020 sind es 16,4 Millionen Euro.“

1991 bis 2019 war Bärbel Eitner selbst Bürgermeisterin und Ortsvorsteherin des Dorfes Pausin, in dem sie vor 75 Jahren geboren wurde. In Folge einer, heute gut überstandenen Erkrankung wollte sie einige ihrer ehrenamtlichen Funktionen abgeben. Aber in der Kommission für den Wettbewerb „ Unser Dorf hat Zukunft“ auf Kreisebene engagiert sie sich weiterhin für die Entwicklung der Dörfer der beiden Förderregionen. Auch der frühere Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger dankte Bärbel Eitner für ihr langjähriges Engagement.

Neue Leute im Vorstand

Zur Vorstandswahl wurden Rainer Deutschmann, Geschäftsführer der Handwerkskammer Havelland, Ulf Hofmann, Mitglied der Geschäftsführung der IKW Sozialprojekte gGmbH in Rathenow, sowie Cornelia Schmalsch, Leiterin der Regionalstelle Friesack der Ländlichen Erwachsenenbildung Brandenburg (LEB) gewählt. In der nachfolgenden Abstimmung wählte der Vorstand den bisherigen Co-stellvertretenden Vorsitzenden Jan Nickelsen, Leiter der Wirtschaftsförderung beim Landkreis, zum neuen LAG-Vorsitzenden.

Cornelia Schmalsch wurde dem bisherigen Co-Stellvertreter Michael Stober, Geschäftsführer des Landguts Stober, an die Seite gestellt. Der durch Johannes Funke für den Vorstand vorgeschlagene Superintendent Thomas Tutzschke verzichtete auf eine Kampfkandidtur und erklärte sich für eine Mitarbeit im erweiterten Vorstand bereit.

372.000 Euro für 2020

Dieser berät unter anderem über die Auswahl der Projekte, die Fördermittel erhalten. Zu den Projekten, die 2020 umgesetzt werden, gehört die Förderung neuer Infrastruktur im Sternenpark Westhavelland, wie die Errichtung von Beobachtungstürmen. Für die Umsetzung in diesem Jahr sieht der bei einer Enthaltung, einstimmig beschlossene Haushalt für 2020 eine Summe von 372.000 Euro vor. Der Aufruf zur Bewerbung neuer Projekte zur Förderung erfolgt durch die LAG in der kommenden Woche.

Von Uwe Hoffmann