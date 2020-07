Sternenpark Westhavelland ist nicht auf der Landes-Agenda

Parey

Im Rahmen ihrer politischen Sommertour in die 15 Großschutzgebiete im Land Brandenburg besuchte die umwelt- und agrarpolitische Sprecherin der Grünen Landtagsfraktion, die im östlichen Brandenburg beheimatete Isabell Hiekel, den Naturpark Westhavelland. Der damalige bundesdeutsche Umweltminister Klaus Töpfer bezeichnete die unter Schutz gestellten Gebiete als „Tafelsilber der deutschen Einheit“. Der mit Abstand größte ist der 1998 gegründete Naturpark Westhavelland.

Das Arbeitsgespräch

Nach einem Besuch des Naturparkzentrums in Milow traf sich Isabell Hiekel in der Naturparkverwaltung Parey mit Naturparkleiterin Ilona Langgemach, ihrem Mitarbeiter Thomas Becker sowie Jens Aasmann. Der Rhinower Amtsdirektor ist ehrenamtlicher Vorsitzender des Fördervereins „ Sternenpark Westhavelland“. Ein Schwerpunkt des Besuchs war die Zusammenarbeit des Naturparks mit den Landwirten, die im Naturpark auch Naturschutzflächen bewirtschaften.

Kurze Wege

Die Agrargenossenschaft Gülpe bewirtschaftet 1630 Hektar Nutzfläche, davon rund 90 Prozent im Naturschutzgebiet. Die AG baut Getreide an und es werden 200 Mutterkühe, 250 Milchkühe sowie 70 Sauen zur Direktvermarktung gehalten. „Ein wichtiges Standbein für uns ist die Bewirtschaftung von Grünland im Rahmen des Vertragsnaturschutzes“, so Geschäftsführer Enrico Voigt. „Sie haben kurze Wege und die Wertschöpfung erfolgt vor Ort“, freute sich Hiekel über den vorbereiteten Imbiss mit regional erzeugten Produkten der Gülper Genossenschaft.

Grünlandflächen der AG Gülpe – noch sind die Wiesen nass. Quelle: Uwe Hoffmann

„Die Zusammenarbeit mit der Agrargenossenschaft Gülpe und anderen Landwirten im Naturpark funktioniert gut“, sagt Ilona Lenggemach. „Um Kulturlandschaften zu erhalten brauchen wir die Landwirte. Der Vertragsnaturschutz muss unbedingt erhalten bleiben. Aber die Finanzierung muss EU-unabhängig gestaltet werden. Generell brauchen wir gesetzliche Regelungen, auch zur Förderung, die flexibel auf die jeweiligen Schutzgebiete mit ihren Besonderheiten zugeschnitten sind.“

Neuer Fokus

Während des anschließenden Vor-Ort-Termins in der Großen Grabenniederung zwischen Parey und Wolsier erläuterte Voigt die Schwierigkeiten der Flächennutzung in Grünlandbereichen, die lange bis in den Frühsommer noch recht feucht sind und deshalb erst spät bewirtschaftet werden können. Ein Thema, das mit der Einrichtung eines neuen Referats im Umweltschutzministerium stärker in den Fokus der Politik rückt, sind landwirtschaftlich genutzte Moorflächen.

Viel Potenzial

Ein zweiter Schwerpunkt des Besuchs der Landtagsabgeordneten im Naturpark Westhavelland war das Thema Sternenpark. Jens Aasmann sagte, dass der Naturpark Westhavelland mit dem Sternenpark Potenzial hat, das auch touristisch, besser genutzt werden könnte und müsste. „Bisher haben die Gemeinden vor allem Kosten, zum Beispiel bei der Umrüstung auf Sternenpark konforme Straßenbeleuchtung. Da würden wir uns mehr Unterstützung durch die Landesregierung wünschen.“ Das gelte auch für die rechtlichen Grundlagen, um Strukturen für Teleskop-Beoabchtungsplätzen im Naturschutzgebiet. zu schaffen.

Zuerst gab es ein Arbeitsgespräch. Quelle: Uwe Hoffmann

Einig waren sich Aasmann und Langgemach, dass das Land das Thema „ Sternenpark“ zu wenig auf der Agenda hat. So wünscht sich die Naturparkleiterin eine zuverlässig für den Sternenpark verankerte Stelle. Der erfahrene Astronom Thomas Becker nimmt sich des Themas, mit großer öffentlicher Resonanz, bisher im Rahmen einer halben, vakanten, Stelle an.

Worum es geht

Im Zentrum der Sommerreise von Isabell Hiekel steht die Frage, wie sich die Gebiete zum Schutz der Ökosysteme und der Artenvielfalt zu Modellandschaften für eine nachhaltige Nutzung durch Tourismus und anderen Nutzern, wie der Landwirtschaft entwickeln können und welche Erfolge es schon gegeben hat.

Von Uwe Hoffmann