Stölln

Der Gollenberg ist mit 109 Meter nicht nur die höchste Erhebung im westlichen Havelland. Er ist auch ein besonderes Naturschutzgebiet. Diesen Status hat der Gollenberg natürlich nicht der Fliegerei zu verdanken. Dafür sorgt seine ursprüngliche Natur – oder zumindest, was davon noch geblieben ist und nun in Teilgebieten wieder hergestellt werden soll.

Nationales Naturerbe

Die Gemeinde Gollenberg ist Eigentümerin der Bergkuppe und soll nun einem Beschluss der Abgeordneten von Montag zufolge in ein von der EU gefördertes Naturschutzprojekt „LIFE Trockenrasen“ einbezogen werden. Die Stiftung Naturschutzfonds Brandenburg realisiert das Projekt gemeinsam mit dem Botanischen Garten der Universität Potsdam und der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe seit 2019.

Anzeige

Wertvolle Lebensräume

Mit dem Projekt werden wertvolle Trockenlebensräume geschützt., erhalten und wieder hergestellt. Janine Ruffer vom Naturschutzfonds Brandenburg leitet die Arbeiten. Was mit dem Projekt erreicht werden soll und was dafür notwendig ist, erläuterte sie auf der Gemeindevertretersitzung.

Weitere MAZ+ Artikel

Der Gollenberg und seine Wanderwege im Wald. Quelle: Norbert Stein

Dazu gehörte zunächst auch ein geschichtlicher Rückblick. Otto Lilienthal hat mit seinen erfolgreichen Flugversuchen zum Ende des 19. Jahrhunderts den Gollenberg zu seiner Berühmtheit verholfen. Damals war der Gollenberg noch unbewaldet. Trockenrasenpflanzen müssen den gesamten Gollenberg bedeckt haben, erläuterte Janine Ruffer.

Viele Veränderungen

Seither habe sich viel verändert. Gehölze breiteten sich aus und Kiefern wurden gepflanzt. So ist der Gollenberg fast vollständig von einem Kiefernforst bedeckt. In kleinen Tälern am Nordhang haben sich zwar Schluchtwälder und am Südhang ein trockener Eichenbestand entwickelt, die Trockenrasenpflanzen sind aber meist verschwunden.

Meistens dunkel

Die Wälder sind dunkel und an lichteren Stellen stark mit Gras durchsetzt. Wie auf dem Gollenberg sieht es auch in anderen Gegenden aus. Mit dem LIFE-Gesamtprojekt sollen deshalb bis 2026 in 29 Natura-2000-Gebieten in sieben Landkreisen in Brandenburg wertvolle Trockenrasenflächen wieder hergestellt oder erhalten werden.

Bildtext: Schafe und Ziegen weiden auf freien Fläche vor dem Gollenberg. Nun dürfen sie zur Hütewaldbeweidung auch in einen Eichenbestand. Quelle: Norbert Stein

Auf dem Gollenberg sollen ab dem Winter an einigen Stellen Kiefern und andere Gehölze entnommen werden, um Platz zu schaffen für Trockenrasen.

Damit mehr Pflanzenarten in den Wald zurückkehren, erproben die Projektmacher am Gollenberg zudem ein altes Konzept: die so genannte Hütewaldbeweidung (Viehhütung). Über viele Jahrhunderte wurden Rinder, Schafe, Schweine und andere Nutztiere in den Wald getrieben, wo sie genügend Nahrung fanden und Schutz vor Regen und Sonne.

2021 geht es weiter

Mit 105 Schafen und 20 Ziegen von einem Landwirtschaftshof in der Region wurde das über zwei Wochen im Juni diesen Jahres in einem Eichenwald am Gollenberg erprobt. Das werde im kommenden Jahr fortgeführt, sagte Janine Ruff.

Früher gab es auf dem Gollenberg deutlich weniger Bäume. Quelle: privat

Das hörten sich die Gemeindevertreter an – und hatten dann noch eine andere Idee. Ob man – wenn schon Bäume entnommen werden – nicht gleich einen am Südhang fehlenden Wanderweg anlegen könnte, wollte der Stöllner Ortsvorsteher Ingo Dahlmann wissen. Mit dem Geld, das für dieses Projekt verwendet wird, geht das nicht. „Es handelt sich um ein Naturschutzprojekt und keine Tourismusförderung“, erklärte Janine Ruffer und machte dem Ansinnen des Ortsvorstehers keine Hoffnung.

Von Norbert Stein