Stölln: Die 1000. Hochzeit im Flugzeug „Lady Agnes“

Stölln

Die Liebe und das Glück hatten am Freitag einen schönen Tag auf dem Gollenberg. Sie waren die besten Begleiter für die 1000. Trauung im Standesamt der Lady Agnes. Ines Albrecht und Horst Greskowiak aus Berlin gaben sich am Freitag auf dem Stöllner Fliegerberg im Standesamt der IL 62 das Ja-Wort.

Die 1000. Hochzeit im Flugzeug-Standesamt „Lady Agnes“

Nachdem das Paar vor Standesbeamtin Anne Hunhold das Eheversprechen abgelegt hatte, ging es auf die Tragfläche des Flugzeuges zum Hochzeitsfoto. Die Hochzeitsgesellschaft zückte Handys und Kameras für Erinnerungsfotos, wünschte dem frisch vermählten Paar alles Gute und viele gemeinsame glückliche Jahre. Das frisch vermählte Paar setzte sich auch ins Flugzeugcockpit.

Die IL 62 auf dem Gollenberg von Stölln

Nach der Trauung schaute sich die Hochzeitsgesellschaft gemeinsam das Video von der Landung der IL 62 auf dem Gollenberg an. Das Brautpaar schritt die Gangway hinunter, wo es auf seinem weiteren Weg ins Eheglück am Flugzeug erst einmal einen Holzstamm zerlegen musste – und das mit ziemlich stumpfer Säge.

Traditionelle Prüfung für das Ehepaar. Quelle: Norbert Stein

Ines Albrecht ist seit vielen Jahren Flugenthusiastin und seit 1978 Mitglied im Luftsportverein Schönefeld. Sie ist sich zudem ziemlich sicher, mit der Gollenberg-IL 62 einst geflogen zu sein. Das war 1988 nach Nicaragua, wo Ines Albrecht zwei Jahre als Krankenschwester in der Entwicklungshilfe gearbeitet hatte.

Otto-Lilienthal-Verein gratuliert

Im vergangenen Jahr hatte Horst Greskowiak seiner Ines nach 30-jährigem Zusammensein einen Heiratsantrag gemacht. „Es war sehr romantisch“, sagte sie gestern und ihr Mann lächelte. Nachdem sie seinen Antrag erhört hatte, stand für beide fest: „Wir heiraten in der IL 62 auf dem Gollenberg in Stölln.“ Von den Hochzeitsgästen sind viele in Anklam zuhause, dem Geburtsort von Otto Lilienthal. Horst Schwenzer, Vorsitzender des Otto-Lilienthal-Vereins, gratulierte dem frisch vermählten Paar mit Blumen und einem Ehrengeschenk.

Glückwünsche vom Flugkapitän Kallbach überbracht

Die IL 62 sei die touristische Attraktion auf dem Gollenberg, das Standesamt im Flugzeug etwas ganz Besonderes und die 1000. Hochzeit ein schönes Ereignis mit Erinnerungswert, sagte der Vereinsvorsitzende und übermittelte die besten Glückwünsche von Flugkapitän Heinz-Dieter Kallbach. Für die Gemeinde Gollenberg gratulierte der stellvertretende Bürgermeister und Ortsvorsteher von Stölln, Ingo Dahlmann. „Behalten Sie Stölln in guter Erinnerung und kommen Sie uns bald wieder einmal besuchen“, sagte er. „Versprochen“, antwortete das Paar in trauter Einstimmigkeit.

Glückwünsche von allen Seiten. Quelle: Norbert Stein

Im Oktober 1989 hatte Flugkapitän Heinz-Dieter Kallbach mit seiner Crew die IL 62 mit einem spektakulären Unternehmen sicher zur Landung auf dem Gollenberg gebracht. Die damalige DDR-Interfluggesellschaft schenkte die aus dem aktiven Flugdienst genommene Maschine an die Gemeinde Stölln – als Zeichen der Erinnerung an Otto Lilienthal und dessen ersten erfolgreichen Flugversuchen auf dem Gollenberg.

Nach der erfolgreichen Landung auf einer Sandpiste überlegte die damalige Bürgermeisterin Sybille Heling mit Stöllner Frauen und weiteren Einwohnern, wie das Flugzeug am besten genutzt werden kann. So entstand die Idee eines Flugzeugmuseums. Die Stöllner tauften die IL 62 auf den Namen Lady Agnes, Lilienthals Frau Agnes zu Ehren. Die Idee von einem Standesamt wurde dann 1991 umgesetzt.

Heiraten im Stöllner Flugzeug seit 30 Jahren möglich

In der Lady Agnes wurde ein Standesamt eingerichtet und Sybille Heling konnte die erste Hochzeit vollziehen. Peter Bley, Kallbachs Copilot, eröffnete damals den Heiratsreigen in der IL 62 auf dem Gollenberg. Standesamt ist die Lady Agnes nunmehr seit 30 Jahren und wird es auch sicherlich weiterhin sein. Als der Otto-Lilienthal-Verein vor drei Jahren die IL 62 mit einer gründlichen Instandsetzung fit gemacht hat, wurde für die Zukunft auch die Standesamtseinrichtung erneuert.

Von Norbert Stein