Stölln

Johannes Hille lässt seinen Blick im weiten Rund schweifen. Er genießt den Moment, bevor seine Augen vom Gollenberg ablassen und sich dem Himmel zuwenden. Noch viel lieber als nur mit Blicken durchkreuzt Johannes Hille selbst die Lüfte mit einem Segelflugzeug. Segelfliegen ist schon seit frühster Jugend seine große Leidenschaft. Nun ist er seit 2008 bereits Vorsitzender des Flugsportvereins „Otto Lilienthal Stölln/Rhinow“.

Die Stille im Cockpit und eine schöne Landschaft unter den Flügeln begeistern ihn immer wieder. Allerdings ist es derzeit noch ruhig auf dem 72 Hektar großen Flugplatz am Gollenberg. Doch das wird sich bald ändern. Im Hangar am Fuße des Gollenbergs laufen die Saisonvorbereitungen bereits auf Hochtouren, die Maschinen werden gewartet und einer technischen Überprüfung unterzogen.

Chef des Flugsportvereins in Stölln: Saison 2022 kann beginnen

„Alles im grünen Bereich. Die Saison kann starten“, sagt Johannes Hille zum Vorbereitungsstand auf die kommenden Monate auf dem Flugplatz Gollenberg. Eröffnen wird der Flugsportverein „Otto Lilienthal Stölln/Rhinow“ die Saison am 27. März mit einem traditionellen Anfliegen.

Wie oft er selbst in der kommenden Monaten mit einem Segelflugzeug aufsteigt zum Rundflug, kann Johannes Hille nicht sagen. Bevor er dafür Zeit findet, wartet auf ihn erst mal am Boden viel ehrenamtliche Arbeit. „Es gibt immer etwas zu tun“, sagt der umsichtig agierende Segelflugsportler.

Johannes Hille vor dem Vereinshaus in Stölln. Seit 14 Jahren ist er Vorsitzender des Flugsportvereins „Otto Lilienthal“. Quelle: Norbert Stein

Hille ist seit nun 14 Jahren Vorsitzender des Flugsportvereins, der in der Tradition des Flugpioniers vom Gollenberg, Otto Lilienthal, steht. Der Verein hat 140 Mitglieder, 60 sind aktive Flieger und können für ihr leidenschaftliches Hobby vereinseigene Technik nutzen wie zwei Doppelsitzer-Segelflugzeuge, fünf Einsitzer-Segelflugzeuge und einen Motorsegler.

Stölln: Gästeflieger hochwillkommen

„Der Verein ist damit gut ausgestattet, auch für Gästeflüge“, sagt Johannes Hille und freut sich auf den Saisonstart. Wie oft Segelflieger zum Saisonauftakt vom Flugplatz abheben können, hängt wie immer auch vom Wetter ab und beeinflusst dann auch die Flugroute. Johannes Hille verrät: „ Stölln – Leipzig – Cottbus – Stölln ist unter unseren Vereinsmitgliedern eine sehr beliebte Strecke.“ Für die etwa 400 Kilometer lange Flugtour benötigt ein Segelflieger vom Gollenberg aus etwa fünf Stunden, erläutert der Vereinsvorsitzende und hofft auf möglichst viele solcher Flüge in alle Himmelsrichtungen bis in den Oktober hin-ein. Dazu beitragen werden sicherlich zahlreiche Flugveranstaltungen, wie ein Kunstfliegerlehrgang zu Ostern und ein Sommerfliegen des Partnervereins Bünde.

Das Havelland aus der Luft. Impressionen von einem Segelflug. Quelle: privat

„Unsere Mitglieder sehnen sich nach einer Saison ohne Einschränkungen“, erklärt der Vereinsvorsitzende. Corona habe das Segelfliegen in den vergangenen zwei Jahren zwar nicht zum Erliegen gebracht, aber das Leben auf dem Flugplatz doch deutlich beeinträchtigt. Waren Vereinsmitglieder 2019 noch über 800 Stunden in der Luft, so waren es 2020 lediglich 450 und 2021 noch einmal 150 Stunden weniger. Neben einem möglichst regen Flugbetrieb wird sich der Verein in diesem Jahr zwei weiteren großen Aufgaben widmen.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

50. Jubiläum: Otto-Lilienthal-Fest in Stölln

Der Flugsportverein, der Otto-Lilienthal-Verein und die Gemeinde wollen am 6. und 7. August mit vielen Besuchern das 50. Otto-Lilienthal-Fest feiern. „Als gemeinsame Gastgeber haben wir schon vor Wochen mit den ersten Vorbereitungen begonnen und wünschen uns noch möglichst viele Unterstützer für ein reichhaltiges Programm“, macht Hille Lust auf das Jubiläumsfest.

Segelflugzeuge vor dem Start. Quelle: privat

Des Weiteren werden sich die Segelflieger in diesem Jahr weiter ihrem 75 Jahre alten Vereinshaus am Fuße des Gollenbergs widmen. Einst als Flugschule errichtet, verfügt das Haus heute noch über 25 Übernachtungsplätze in 13 Zimmern. Das Angebot werde gut genutzt, sagt Hille, besonders von Vereinsmitgliedern aus Berlin und dem Umland.

Nachdem vor fünf Jahren das Dach, die Fassade und weitere Außenanlagen mit Hilfe einer Landesförderung erneuert und danach mit finanzieller Unterstützung aus dem Sportprogramm „Goldener Plan Havelland“ des Landkreises die Sanitäranlagen saniert werden konnten, soll nun in diesem Jahr eine große Innensanierung folgen. Rund 170. 000 Euro sind dafür erforderlich. Sichern kann der Verein die Investition mit Hilfe von 110.000 Euro Fördergeldern aus dem Leader-Programm. 60. 000 Euro bringt der Verein als Eigenmittel auf. Läuft alles nach Plan, wird im Herbst mit der Innensanierung begonnen.

Von Norbert Stein