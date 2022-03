Stölln

Die Vorbereitungen für den Entwurf eines Bebauungsplanes Solarpark Stölln bekommen schärfere Konturen. Die Gemeindevertretung Gollenberg hatte bereits im Dezember 2020 mehrheitlich die Aufstellung eines solchen Bebauungsplanes beschlossen und einem städtebaulichen Vertrag mit der Firma Notus mit Sitz in Potsdam zugestimmt. Schon vorher, aber seit der kommunalen Zustimmung wohl mit besonderer Intensität, wurde an den Vorbereitungen gearbeitet. Das Vorhaben interessiert zudem die Menschen in der gesamten Region, und stand nun auch wieder im Mittelpunkt der jüngsten Gemeindevertretersitzung von Gollenberg.

Die Abgeordneten ließen sich von Notus-Projektmanager Felix Guggisberg und den ebenfalls zu der Beratung im Lilienthal-Centrum gekommenen Planern Thomas Jansen und Burghardt Schulze über den Vorbereitungsstand informieren.

Solarpark Stölln: an Flächen entlang der Straße nach Schönholz

Notus beabsichtigt in Stölln Investitionen in einem Solarpark mit 50 Megawatt Mindestleistung. Zum Aufstellen von Modulen und notwendiger technischen Anlagen sowie der Anlage grüner Bereiche sind rund 120 Hektar vorgesehen. Mindestens 50 Hektar davon sollen dann für die Solarmodule genutzt werden. Es handelt sich dabei um derzeit noch überwiegend landwirtschaftlich genutzte Flächen mit geringer Bodenzahl südlich und westlich der Straße Stölln-Schönholz. Das Planungsgebiet flankiert den Flugplatz am Gollenberg und liegt in einem Landschaftsschutzgebiet. Thomas Jansen, der für die Gesamtplanung zuständig ist, sieht darin auch die derzeit sportlichste und dringlichste Herausforderung.

Der Solarpark soll in der Nähe des Flughafens in Stölln entstehen. Quelle: Norbert Stein

„Wir müssen prüfen, ob einer Herauslösung der Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet möglich ist und dazu die notwendigen Gespräche führen mit dem Landesumweltamt“, erklärte der Planer den Abgeordneten. An der Gesamtgröße von 120 Hektar für den Solarpark hat sich nichts geändert. Geändert hat der Planer jedoch den Zuschnitt der einzelnen Flächen. Besitzverhältnisse würden auf das Planungsverfahren keinen Einfluss haben, so Thomas Jansen.

Die Straße nach Schönholz. Quelle: Norbert Stein

Ursprünglich war vorgesehen, den Solarpark auf Flächen einzurichten, die im wesentlichen der Agrargenossenschaft Stölln gehören. Nun könnten weitere Eigentümer hinzukommen, ließ der Planer in seinen Ausführungen durchblicken. Sein Vorschlag für die Weiterführung der Planungen ist eine Gliederung der Gesamtfläche in acht Blöcke zur Aufstellung von Solarmodulen. Die einzelnen Blöcke sind geradlinig zugeschnitten „Damit würde ein geordnetes Gesamtbild geschaffen“, sagte Gemeindevertreter Torsten Klein zustimmend.

Notus: Hecken und Bäume als Umsäumung

Landschaftsplaner Burghardt Schulze erläuterte erste Vorstellungen, wie die Anlage in die Naturkulisse eingepasst werden könnte. Die Planer schlagen dafür begrünte und mit Bäumen und Hecken aufgelockerte Seitenstreifen vor, sowie das Anlegen von 60 Meter breiten Wildkorridoren und Blühstreifen auf 30 Hektar. Die Gemeinde wünscht sich zudem eine großzügige Begrünung der Abstandsflächen zu Waldbeständen. Burghardt Schulze zufolge sind mit dem weiteren Planungsverfahren zahlreiche Gutachten zu erstellen. „Die unmittelbare Nähe zum Flugplatz macht auch ein Blendgutachten erforderlich“, so Schulze.

Eine kommunale Fläche am Gollenberg könne nicht –wie ursprünglich vorgesehen in den Solarpark einbezogen werden. „Der Wunsch der Gemeinde lässt sich so nicht umsetzen“, sagte Thomas Jansen, er will nun aber klären, ob die Errichtung von Nebenanlagen auf der Fläche möglich ist. „Der Solarpark in der nun vorgeschlagenen Form ist auch für die Gemeinde eine Chance“, sagt Torsten Klein, weil Notus ein Engagement in die kommunale Entwicklung der Gemeinde in Aussicht stellt, sowie für die weitere touristische und naturnahe Gestaltung des Gollenbergs. Bürgermeister Wolfgang Nitsche sagte: „Wie brauchen auch verbindliche Aussagen von Notus, welche finanzielle Vorteile die Gemeinde von einem Solarpark hat.“

Von Norbert Stein