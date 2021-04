Stölln: Gemeindevertreter stimmen über Antaris 2022 ab

Stölln

Die Großveranstaltung Antaris fällt zum zweiten Mal in Folge aufgrund der Corona-Krise aus. Die Veranstalter denken aber schon jetzt an das nächste Jahr und haben einen entsprechenden Antrag eingereicht, über den die Gemeinde Gollenberg am Montagabend entschied.

Zum ersten Mal stellte den Antrag die neu gegründete Antaris GmbH. Wolfgang Nitsche, Bürgermeister der Gemeinde Gollenberg, deutete das als positives Zeichen. Denn die Gründung der GmbH lasse auf eine langfristige Entwicklung schließen.

Neu ist auch, dass der Antrag einen Tag mehr umfasst als bislang. Vom 14. bis zum 18. Juli 2022 wollen die Antaris-Jünger im nächsten Jahr feiern. Damit würde die Party bereits Donnerstagmittag statt wie bisher Freitagmittag beginnen.

„Das bedeutet einen Tag mehr Lärm für die Bewohner im Ländchen Rhinow“, gab Ordnungsamtsleiter Michael Mirschel zu Bedenken. Er wies auch daraufhin, dass der Veranstalter die großen Tanzflächen dennoch wie bisher erst am Freitag bespielen will. Ziel des Ganzen sei es, die Gäste länger auf dem Platz zu halten. Das Akustikbüro einen Tag vorher einzurichten, sei kein Problem, so Mirschel.

Veranstalter muss neuen Bauantrag stellen

Nach einer kurzen Diskussion sprachen sich die Abgeordneten einvernehmlich gegen einen zusätzlichen Festivaltag aus und beschlossen Antaris zu den bisherigen Bedingungen für vier Tage zu genehmigen. Sie wollen den Bürgern weder mehr Lärm noch zusätzliche Auswirkungen zumuten.

Für die neue Auflage des Festivals ist noch ein neuer Bauantrag nötig, der aktuelle läuft zum 31. Juli aus. Damit einher gehen neue Anforderungen ans Sicherheitskonzept.

Berücksichtigen muss der Veranstalter auch den möglichen Bau einer Photovoltaikanlage. Das heißt, der Antrag muss zusätzliche Flächen beinhalten, falls Solarpanel einen Teil des Platzes bedecken.

Von Christin Schmidt