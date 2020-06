Stölln

Die Agrargenossenschaft (AG) Stölln beabsichtigt die langfristige Verpachtung von 120 Hektar Ackerland an die DEG Sonne und Wärme GmbH. Das Unternehmen aus Verl möchte die Flächen im Bereich der Straße Stölln-Schönholz und im Umfeld des Flugplatzes am Gollenberg zum Bau einer Photovoltaikanlage nutzen.

Einladung angenommen

Den Anstoß für ein Planverfahren dazu wollten die Gemeindevertreter aus Gollenberg erst geben, nachdem die Bürger im Dorf dazu gehört wurden. Dazu war am Montag eingeladen. Rund 30 Einwohner, Mitglieder von Vereinsvorständen und Kommunalpolitiker nutzen die Möglichkeit, sich vom Geschäftsführer der AG Stölln Detlef Ebert, dem DEG-Geschäftsführer Meik Kleinehelleforth und Projektplaner Dirk Vullhorst aus erster Hand zum Vorhaben informieren zu lassen.

Stabile Erträge

Zunächst erklärte Detlef Ebert, die AG möchte mit der Verpachtung der Flächen für eine Photovoltaikanlage einen Betrag zur Energiewende leisten – und gleichzeitig stabile Pachterträge sichern. Mit einer Biogasanlage sei dies nicht zu erreichen und Windräder seien in der Region nicht gewollt.

In Stölln soll eine 120 Hektar große Photovoltaikanlage entstehen Quelle: Norbert Stein

Die AG verpachte für die Anlage 5,4 Prozent der von ihr bewirtschaften Gesamtfläche. Das Umland einbezogen, seien es lediglich 2,2 Prozent. Mit der Anlage sollen jährlich 125 Millionen Kilowattstunden Strom – umgerechnet für 37 000 Vier-Personen-Haushalte erzeugt werden, erklärte Meik Kleinehelleforth.

Viel Platz

120 Hektar seien eine große Fläche. „Die Fläche würde Platz bieten für 250 Fußballfelder“, erklärte Bürgermeister Wolfgang Nitsche die Dimension. Er und weitere Besucher wiesen zudem auf die Lage mitten in einem Landschaftsschutzgebiet und im Naturpark Westhavelland hin. Das Unternehmen sollte deshalb zunächst mit einer Vorprüfung die Erfolgschancen für ein solches Vorhaben abklären, bevor die Gemeindevertretung über einen Aufstellungsbeschluss entscheidet, so der Bürgermeister.

Kein Schaden?

Projektplaner Vullhorst hofft auf Ausnahmegenehmigungen – zur Klärung solcher Fragen benötige man aber den Planaufstellungsbeschluss der Gemeinde. Bedenken, das Vorhaben könnte dem Tourismus auf dem Gollenberg schaden, hält Meik Kleinehelleforth für unbegründet. Nach seiner Auffassung sollte man beides verbinden.

DEG-Geschäftsführer Meik Kleinehelleforth (r.) der Geschäftsführer der AG Stölln Detlef Ebert und Projektplaner Dirk Vullhorst stellten das Vorhaben für eine Photovoltaikanlage auf 120 Hektar vor. Quelle: Norbert Stein

Eine 20prozentige Beteiligung an der Gewerbesteuereinnahme, eine kleine Photovoltaikanlage an einem gemeindeeigenen Gebäude und die Unterstützung von Vereinen – das sind, so der DEG-Geschäftsführer die Vorteile, die diese Anlage der Gemeinde bringt.

Zukunftsgedanken

Johannes Hille vom Flugsportverein sieht Klärungsbedarf. Die Nachbarfläche zum Flugplatz ist als Notlandefläche ausgewiesen. Gemeindevertreter Torsten Klein sieht die Photovoltaik-Anlage als Chance zur Nutzung von kargem Boden mit neuer Biodiversität und wirtschaftlicher Zukunft für die Agrargenossenschaft.

Im Lilienthal-Centrum zeichnete sich bei aller Skepsis Zustimmung ab – sofern es nicht der Lilienthal’schen Gollenberg-Tradition entgegen wirkt.

Von Norbert Stein