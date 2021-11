Stölln

Die Pandemie kann die Gemeinde Gollenberg und das Musikfestival Antaris nicht auseinanderbringen. Allerdings konnten 2020 und 2021 Tausende Antarier weltweit aus allen Himmelsrichtungen nicht nach Stölln kommen, um auf den ältesten Flugplatz der Welt ausgelassen und friedlich miteinander zu feiern. Corona geschuldet, musste das größte im Westhavelland stattfindende Musikfestival in den vergangenen beiden Sommern vom Veranstalter abgesagt werden.

Die Zeiten waren einfach zu unsicher und gaben Uwe Siebert keine Chance für eine notwendige langfristige Vorbereitung, die ein großes Musikfestival mit internationalen DJs und Künstlern benötigt.

Vielerorts Absagen wegen Corona

Corona hat das Westhavelland auch in diesen Wochen wieder zunehmend fest im Griff. Weihnachtsmärkte fallen aus, Betriebsfeiern werden abgesagt. Kultur ist nur noch eingeschränkt möglich.

Gesundheit und Hoffnung, die Pandemie dauerhaft eindämmen zu können, gehören deshalb auch zu den meist geäußerten Wünschen in der Vorweihnachtszeit. Das ist auch in der Gemeinde Gollenberg nicht anders, gepaart mit einer dazu gehörenden Zuversicht.

Antaris steigt an fünf Tagen im Juli

Sind die Voraussetzungen gegeben, kann das Musikfestival im Sommer nächsten Jahres wieder auf dem Gollenberg stattfinden. Die Gemeindevertretung hat der Ausrichtung Antaris vom 14. bis 18. Juli 2022 in Stölln zugestimmt.

„Damit geben wir dem Veranstalter die Möglichkeit, rechtzeitig einen für die Großveranstaltung erforderlichen Bauantrag zu stellen und weitere notwendige Genehmigungen einzuholen“, sagte Bürgermeister Wolfgang Nitsche, Bürgermeister der Gemeinde Gollenberg, am Montagabend auf einer Gemeindevertretersitzung im Lilienthal-Centrum. Danach beschlossen die Abgeordneten, dem Veranstalter die zur Vorbereitung und Ausrichtung von Antaris benötige Fläche am Flugplatz für 25 000 Euro zu verpachten. Die Gemeinde bleibt damit bei ihrem bereits zur letzten Antaris erhobenen Pachtzins.

Flugsportverein erhält 5000 Euro

Auch an der Verteilung des Geldes wurde nicht gerüttelt. 20 000 Euro fließen in den Gemeindehaushalt. 5000 Euro bekommt der Flugsportverein „Otto Lilienthal“ als langfristiger Pächter des Flugplatzareals am Gollenberg.

Vor der Beschlussfassung zum Pachtzins 2022 diskutierten die Abgeordneten eine mit Antaris immer wieder aufkommende Angelegenheit: die Lautstärke der Musik in der Nacht. Der Stöllner Ortsvorsteher Ingo Dahlmann sieht diesbezüglich Veranstaltungen benachteiligt und nannte in diesem Zusammenhang das diesjährige Oktoberfest in Stölln.

Leise Kritik an der Lautstärke

„Beim Oktoberfest mussten wird die Musik ab 22.30 Uhr stark runterfahren“, erklärte Dahlmann, stimmte dann aber mit allen anderen Abgeordneten überein, dass Antaris ohne Musik in der Nacht nicht durchsetzbar wäre. „Der Veranstalter hält sich an den gesetzlichen Vorgaben und kontrolliert auch die Einhaltung der Lautstärke“, sagte Amtsdirektor Jens Aasmann und plädierte für eine weitere gute Zusammenarbeit mit dem Veranstalter.

Im Sommer 2005 kam Uwe Siebert mit Antaris nach Stölln und ist geblieben, nachdem er zuvor das Musikfestival elf Jahre in Mecklenburg-Vorpommern ausgerichtet hatte. Für 2022 ist nun die 26. Auflage in Vorbereitung. „Wir sind schon mit den Planungen für Antaris 2022 voll im Gange“, lässt Uwe Sieber die Fans über das Internet wissen.

Von Norbert Stein