Stölln

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Sonntagabend am Ortsausgang Stölln Richtung Kleeßen gekommen. Ein Autofahrer war von der Fahrbahn abgekommen und gegen mehrere Bäume gefahren. Nach Angaben von Stefan Scharschmidt, Amtswehrführer der Feuerwehr im Amt Friesack, überschlug sich das Fahrzeug anschließend. Der Fahrer wurde dabei schwer verletzt.

Wir im Havelland Der Newsletter für aktuelle Themen aus dem Havelland - jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Unfall ereignete sich gegen 22.20 Uhr. Die Feuerwehr der Stadt Friesack eilte zum Unfallort, weil die ursprüngliche Meldung in ihrer örtlichen Zuständigkeit lag. Das teilte Stefan Scharschmidt mit. „Weil wir dann schon unterwegs waren, sind wir in Absprache mit dem Wehrführer des Amtes Rhinow weitergefahren zum Unfallort, um keine Zeit zu verlieren“, so der Friesacker Amtswehrführer.

Das Unfallfahrzeug, der Motorraum ist völlig zerstört. Alle Airbags öffneten sich. Quelle: Kay Harzmann

Am Unfallort bot sich ein erschreckender Anblick. Umso erleichterter waren die Einsatzkräfte vermutlich, „dass sich der Unfallfahrer noch selbst aus dem Wrack befreien konnte“, berichtete Scharschmidt. Die Verletzungen seien nach erster Einschätzung nicht lebensgefährlich. Die Feuerwehr leuchtete die Unfallstelle aus und erleichterte so der Polizei die Unfallaufnahme. Gegen 23.55 Uhr war der Einsatz beendet.

Von Marion von Imhoff