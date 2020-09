In die Stöllner Kita gehen Kinder aus Rhinow und in die Rhinower Kita Kinder aus Stölln – Amtsdirektor Aasmann kann das nicht auflösen. Eine Familie hat nun einen Rechtsanwalt eingeschaltet, weil von zwei Kindern eines in Stölln in die Kita geht und eines nach Rhinow muss.