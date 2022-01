Stölln

Noch sind sie nur vereinzelt anzutreffen auf den Straßen im Ländchen Rhinow. Doch es bedarf sicherlich auch auf dem Land keiner prophetischen Vorhersagen. Auch hier geht die Entwicklung in Richtung Elektromobilität. In den Dörfern und auf Gemeinde- und Landstraßen werden in Zukunft mehr Elektrofahrzeuge rollen. Dafür bedarf es aber auch entsprechender Infrastruktur , die im Ländchen Rhinow bisher kaum vorhanden sind. Erste Besserungen sind aber in Sicht.

„Die regionale und touristische Entwicklung verlangt auch auf dem Land, die notwendigen infrastrukturellen Voraussetzungen für die Elektromobilität zu schaffen“, sagte Wolfgang Nitsche, Bürgermeister der Gemeinde Gollenberg in einer Beratung mit den Abgeordneten der Gemeinde. Nitsche unterstrich in diesem Zusammenhang die kommunale Verantwortung, weil damit zu rechnen sei, dass die Zahl der Touristen zunehmen werde, die mit Elektroautos in die Fliegergemeinde kommen.

Die Gemeinde Gollenberg hat dem Otto Lilienthal Verein gestattet die kommunale Fläche neben der Frau Harke Wegemarke zur Aufstellung eines mobilen Backofens zu nutzen. Quelle: Norbert Stein

5000 Euro pro Ladesäule

Die Abgeordneten von Gollenberg haben deshalb auch einem Antrag des Flugsportvereins Otto Lilienthal zur Errichtung einer Ladesäule für Elektroautos zugestimmt. Beschlossen haben die Abgeordneten zudem die Aufstellung einer weiteren Ladesäule durch die Gemeinde. Die Kosten von 5000 Euro je Ladesäule wollen Flugsportverein und Gemeinde mit einer vollständigen Förderung aus dem Demografiefonds des Landkreises finanzieren.

Zugestimmt haben die Abgeordneten auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung auch einem Antrag des Otto-Lilienthal-Vereins zur Aufstellung eines mobilen Backofens auf der kommunalen Veranstaltungsfläche am Lilienthal-Centrum. Die Beschlüsse der Gemeindevertretung machen deutlich: In Gollenberg ist nach der Saison bereits vor der Saison, auch wenn derzeit touristische Ruhe in Stölln herrscht.

Ds Agrarflugzeug vor dem Lilienthal-Centrum ist ein beliebtes Fotomodell. Quelle: Norbert Stein

Die Lady Agnes auf dem Gollenberg macht Pause. Auch das Lilienthal-Centrum in der alten Brennerei in der Dorfmitte hält Winterruhe und ist für Besucher geschlossen. Doch das nächste Frühjahr kommt bestimmt und dann werden auch beide touristischen Angebote zur Bewahrung der Verdienste des Flugpioniers Otto Lilienthal wieder für Besucher geöffnet. Vorausgesetzt, Corona verlangt keine weiteren Einschränkungen, wird dann wieder mehr touristisches Leben in die Fliegergemeinde einziehen. Derzeit ist es in dieser Hinsicht jedoch ruhig in Stölln. Das Dorf hat sich eine Verschnaufpause verdient. Insbesondere für den Otto-Lilienthal-Verein, der die Lady Agnes mit Fliegerpark und das Lilienthal-Centrum in Obhut hat, war es keine leichte Saison.

Tragflügelkonzerte sind Erfolg

„Der Epidemie geschuldet, kamen weniger Besucher, Veranstaltungen konnten zumeist nur eingeschränkt stattfinden“, resümiert Vereinsvorsitzender Horst Schwenzer ohne dabei in Pessimismus abzugleiten. Der Verein ließ sich auch etwas einfallen für die Touristen. Er holte Musiker auf den Gollenberg und veranstaltete mit ihnen Tragflügelkonzerte auf der Lady Agnes. Die Veranstaltungsreihe kam bei Besuchern gut an.

Der Flugsportverein Otto Lilienthal möchte mit Hilfe einer Förderung aus dem Demografiefonds des Landkreis auf seinen Vereinsgelände eine Ladesäule für Elektroautos aufstellen. Quelle: Norbert Stein

Das Lilienthal-Centrum wurde 2011 in Vorbereitung auf die Buga im Havelland eröffnet und hatte damit vorigem Jahr 10. Geburtstag Geprägt wurde das erste Lilienthal-Centrum von Ausstellungen zum Wirken der Gebrüder Lilienthal und damit den Anfängen der Fliegerei. Es war aber auch ein Jahrzehnt der Suche und des Findens neuer Nutzungskonzepte. So entwickelte der Verein das Ausstellungszentrum weiter zu einem Ort für Veranstaltungen, Feste und Tagungen. Der Verein engagierte sich zudem seit der Eröffnung des Lilienthal-Centrums für attraktive Außenanlagen. Die Rückwand der Veranstaltungsterrasse wurde mit einem Bildnis von Otto Lilienthal gestaltet und die Fassade am Parkplatz zieren zwölf historische Stöllner Motive.

2015 zur Buga wurde vor dem Lilienthal-Centrum ein Agrarflugzeug aufgestellt und dient seither Besuchern als begehrtes Fotomotiv. Auf der Freifläche am Museum wurde zu Ehren der Schutzpatronin des Havellandes Frau Harke eine gestaltete und überdachte Wegemarke mit reichlichen Verzierungen geschaffen und damit ein Rastplatz für Touristen.

Von Norbert Stein