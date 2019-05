Stölln

In Radebeul bei Dresden machte sich am Samstagmorgen Peter Kirchhof mit dem Auto auf den Weg nach Stölln im Havelland. Am Zielort angekommen, ging er zunächst auf den Gollenberg, wo er wieder einmal die Lady Agnes besichtigte und bei einer zufälligen Begegnung mit Horst Schwenzer, dem Vorsitzenden des Otto Lilienthal Vereins, über die touristische Entwicklung des Dorfes plauderte.

Lilienthal-Fan aus Dresden

Am Nachmittag besuchte Peter Kirchhof die Festveranstaltung „171 Jahre Otto Lilienthal“ am Lilienthal -Centrum in der Dorfmitte. Stölln und seine Traditionen kennt der 79-jährige Kirchhof schon von früheren Besuchen. Fünf Mal war er bereits in der Gollenberg-Gemeinde.

Entfacht wurde die Leidenschaft für das Lilienthal-Dorf vor etwa neun Jahren bei einer Veranstaltung mit dem Flugkapitän Heinz- Dieter Kallbach in Dresden. Dabei wurde auch ein Video gezeigt von der Landung der IL62 auf dem Gollenberg. Kallbach war damals der Flugkapitän.

„Wahnsinn, diese gigantische Staubwolke“, schilderte Peter Kirchhof seine damaligen Eindrücke beim Betrachten des Videos. Diese Begeisterung führte beim ehemaligen Verkaufsingenieur für Druckmaschinen zu einem spontanen Entschluss. Er fuhr schon einige Tage später nach Stölln.

Aus der ersten Begegnung wurde eine Leidenschaft, vor allem für die fliegerische Pionierarbeit von Otto Lilienthal. Peter Kirchhof kommt seither immer wieder nach Stölln.

Glück bei der Tombola

Der Besuch beim Lilienthalfest im August ist schon fest geplant. Fortuna hat da allerdings etwas nachgeholfen. Bei einer Tombola am Samstag hat Peter Kirchhof einen Gutschein gewonnen, den er beim Lilienthalfest einlösen kann. „Ich werde kommen“, versprach er und machte sich auf den Heimweg.

Otto Lilienthal wurde am 23. Mai in Anklam geboren und ging als Flugpionier in die Geschichte ein. Auf dem Gollenberg absolvierte er erfolgreiche Flugversuche mit einer Reichweite von 250 bis 300 Meter. Am 9. August 1896 stürzte er bei einem Flugversuch in die Tiefe und starb an den Folgen des Unfalls.

Horst Schwenzer würdigte Otto Lilienthal als einen Mann mit Beharrlichkeit und Enthusiasmus, der sich seinen Kindheitstraum vom Fliegen erfüllt habe.

Die Fliedertänzer aus Friesack sorgten für Stimmung. Quelle: Norbert Stein

In Stölln, so Schwenzer, werde das Erbe Lilienthals auf unterschiedliche Weise gewürdigt. Mit dem Segelflugplatz und der Lady Agnes, mit dem Museum in der alten Brennerei und dem Gleiter im Verkehrskreisel.

Die Buga 2015 im Havelland habe der touristischen Entwicklung in der Region gut getan, so Schwenzer bei dem Fest, zu dem auch der Rhinower Amtsdirektor Jens Aasmann gekommen war.

Besuchermagnet Gollenberg

Jährlich kommen 20 000 Besucher auf den Gollenberg, wo der Lilienthalverein Ende Oktober zum 30. Jahrestag der Landung der IL62 eine Festveranstaltung organisieren wird.

Beim Fest am Samstag sorgten die Fliedertänzer aus Friesack für kulturelle Unterhaltung. Sie nahmen die übersichtliche Besucherschar mit auf eine musikalische Sommerreise. Es gab Kaffee und Kuchen, Gegrilltes, einen Flohmarkt und einige Aktionsstände. Das Museum lud ein zum eintrittsfreien Besuch der Lilienthal gewidmeten Ausstellungen.

