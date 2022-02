Strodehne

Eine kulinarische Suppe gehört beim Ökofilmabend in Strodehne zum herzhaften Abschluss. Doch in diesem Jahr müssen alle darauf verzichten. Die Ökofilmtour Brandenburg kommt in diesem Jahr nicht nach Strodehne.

Der Verein „Lebendige Zukunft Strodehne“ als Gastgeber aller bisherigen acht Ökofilmabende in dem Haveldorf hat sich 2022 nicht für die Aufführung eines Beitrages zum 17. Festival des Umwelt- und Naturfilms beworben.

Keine Ökofilmtour in Strodehne

„Die Entscheidung ist uns nach reiflichen Überlegungen sehr schwergefallen“, sagt Michael Ilg, der sich seitens des Vereins in den letzten Jahren für die Veranstaltungen im Saal der Gaststätte „Stadt Berlin“ erfolgreich engagierte. Die Ökofilmabende bereichern stets das kulturelle Dorfleben. Strodehne hat sich auch als ein beliebter Veranstaltungsort für die Ökofilmtour etabliert.

Zu den Ökofilmen über Umweltthemen gab es stets auch Begleitausstellungen in Strodehne. Quelle: Norbert Stein

So kamen zu den Veranstaltungen jeweils weit über 100 Besucher und bescherten dem Verein einen vollen Saal mit anregenden Filmdiskussionen nach den Aufführungen und auch aktuelle Begleitausstellungen.

Die Beliebtheit der Veranstaltung hat sich für den Verein Lebende Zukunft Strodehne nun aber auch als Problem erwiesen und letztlich zum Verzicht auf einen Ökofilmabend 2022 geführt. Und dabei spielt natürlich die Pandemie die entscheidende Rolle für einen Verzicht auf die über Strodehne im Ländchen Rhinow hinaus beliebten Veranstaltung mit stets besonderen Filmen.

Strodehne: Saalveranstaltungen bei Corona nicht glücklich

Es sei aber in der derzeitigen Situation nicht möglich, mit einer Saalveranstaltung alle der Pandemie geschuldeten Einschränkungen einzuhalten, erklärt Michael Ilg. Er sagt weiter, im Verein sei auch noch eine andere Variante diskutiert worden. Aufgrund der Pandemie ist es in diesem Jahr möglich, die Ökofilmaufführungen aus den traditionellen Veranstaltungsmonaten Februar bis April in die wärmere Jahreszeit zu verlegen und als Freiluftveranstaltung durchzuführen.

Voller Saal bei der bisherigen Ökofilmtour im Künstlerdorf Strodehne. Quelle: Norbert Stein

Eine solche Freiluftveranstaltung sei aber mit einem sehr hohen Aufwand verbunden, sagt Ilg und nennt als Beispiel den Aufbau eines großen Zeltes für die Filmvorführung. Deshalb hat sich der Verein auch gegen eine Freiluftveranstaltung entschieden.

Filmfestival Ökofilmtour 2022

Ernst-Albert Müller, Leiter des Filmfestivals Ökofilmtour und Stammgast der Filmabende in Strodehne, bestätigt, dass beim Ökofilmtour-Team aus dem Haveldorf für 2022 bisher keine Anmeldung eingegangen ist.

„Die Möglichkeit dafür besteht aber weiter, da die Ökofilmtour aufgrund der Pandemie-Lage bis Ende Juni durch das Land touren wird, um auch Open-Air-Veranstaltungen zu ermöglichen“, so Müller. Und so hoffen die Festivalmacher auch weiter auf eine Anmeldung aus Strodehne.

Ökofilmtour mit „Die Odysee der Großtrappen“

Die Ökofilmtour bietet auch in diesem Jahr wieder ein breitgefächertes Programm mit Beiträgen zu Themen wie Umwelt- und Naturschutz, Klimaschutz, Energiewende und soziale Gerechtigkeit.

Zwei Großtrappen. Den Vögeln ist bei der diesjährigen Ökofilmtour ein Film gewidmet. Quelle: Thomas Schulze

Zur Aufführung ausgewählt wurden dafür von einer Festivaljury 39 Kino- und Fernsehfilme sowie zehn Kurzfilme. Gezeigt wird auf der Ökofilmtour auch der Beitrag „Die Odyssee der Großtrappen“, ein Film über den Schutz der Großtrappe in Brandenburg und damit auch im Havelland.

Von Norbert Stein