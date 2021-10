Strodehne

Ein 58,50 Meter langes Seil symbolisiert seit dem Wochenende in Strodehne die Verbundenheit von Einwohnern, Vereinen und Institutionen. Angefertigt wurde das besondere Seil am Sonnabend bei einem Kunstevent auf dem Backofenberg in der Dorfmitte von vielen Einwohnerinnen und Einwohnern, Erwachsenen und Kindern. Es war ein dörflicher Beitrag zur landesweiten Aktion „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung“. Dafür stellten sich Einwohner und Gäste an eine Seilmaschine und fertigten das „Strodiseil“ aus mehr als 1 000 Meter Strangmaterial.

Birte Hoffmann und Gabriele Konsor vom Landamde-Kulturversorgungsraum haben gemeinsam mit der Berliner Künstlerin Gabriele Regiert das Kunstprojekt „Mit Dederon und Veritas“ ins Rollen gebracht. Sie sorgten damit für weiteren kulturellen Schwung im Dorf. Viele Strodehner machten mit und ließen sich inspirieren von den Ideen der drei Künstlerinnen, steuerten ganz unterschiedliches Material für das kollektive Dorfseil bei. Sie gaben Kleidung, Stoffe, Putzlappen, Möbelstoff, Geschirrtücher und vieles mehr.

Gabriele Regiert an der Seilmaschine. Quelle: Norbert Stein

Reeperbahn in Strodehne

„Besonders schön finde ich, dass auch symbolträchtige Stücke der Dorfgeschichte mit verwendet werden können für das Dorfseil“, sagte Gabriele Konsor begeistert und schaute dabei auf Kartons, in denen die Materialien lagen, um dann beim anschließenden Knüpfen des Seils miteinander verbunden zu werden. Dafür wurde die Diagonalachse vom Backofenberg zur Strodehner Reeperbahn.

Kunstprojekt mit hoher Beteiligung in Strodehne: Seiler Detlef Preetz ordnet die Materialstränge. Quelle: Norbert Stein

„Ein Reep ist ein Strick oder Tau. Und ein solches wollen wir heute herstellen“, erklärte Seiler Detlef Preetz aus Osterburg, den sich die Kunstakteure als professionelle Hilfe zur Seite geholt hatten. Und Preetz hatte dann in den nächsten drei Stunden Schwerstarbeit zu leisten, bekam dabei aber auch tatkräftige Unterstützung von den Besuchern.

Feuerwehrschlauch und Glockenseil

„Wir werden eine interessante Veranstaltung erleben“, sagte Ortsvorsteherin Edeltraud Massow zu Beginn der Dorfaktion. Die Fernsehfrau und Wochenend-Strodehnerin Malika Chalabi moderierte die Performance. Sie nannte Einwohner und Vereine mit ihren Materialbeiträgen, erzählte von deren Motiven zum Mitmachen.

Das kollektive Dorfseil ist fertig und wird von den Teilnehmern um den Backofen getragen. Quelle: Norbert Stein

Einen alten Feuerwehrschlauch, ausgedientes Billardtuch, das nicht mehr benötigte Glockenseil aus der Kirche nannte sie im Bezug auf die Dorfgeschichte als besonders typische Gaben und aus der heutigen Zeit ein Stück Korkmatte von der Havelrenaturierung. „Natur pur. Mehr Strodehne geht nicht“, sagte die Moderatorin zu einem aus Schilf geflochtenen Zopf, den Richard Friebe beisteuerte für das Dorfseil. „Ich habe dafür mehrere Abende benötigt. Es war viel Arbeit, hat aber auch sehr viel Spaß gemacht“, sagte er. Die bunte Materialmischung beförderte Ideen, verlangte Einsatz von den Akteuren und sorgte für jede Menge Unterhaltung bei der gemeinschaftlichen Seilanfertigung.

Seiler Detlef Preetz hilft tatkräftig

Es gab ein Hörspiel „...dass das alles noch lebendig ist, zeigt der Lärm dahinter“ von Julia Tieke.

Für beide Seilaktionen verband Detlef Preetz zunächst verschiedene Materialien zu jeweils 16 Strängen von 40 Metern Länge. Anschließend setzen die Strodehner die Seilmaschine in Bewegung und drehten vier Zwischenstränge, die anschließend mit einer Maschine am anderen Ende der „Reeperbahn“ zu einem Seil verflochten wurde.

Zum Backofenberg in Strodehne

„Ich bin gespannt, ob es auch mit dem Feuerwehrschlauch klappt“, sagte Wolfgang Schwuchow in einer Kaffeepause vor dem zweiten Durchgang. Der Schlauch war zwar etwas störrischer als andere Materialien, konnte aber dennoch erfolgreich in das zweite 31,50 Metern lange Seil eingebunden werden. Das erste 27 Meter lange und das zweite Seil wurden miteinander verknüpft und von den Zuschauern und Akteuren als Gesamtkunstwerk zum Abschluss des Events um den Backofenberg getragen.

„Eine prima Einfall“, sagte Gabriele Konsor und verkündete, dass das kollektiv geknüpfte Dorfseil nicht in einer Abstellkammer verschwinden werde. Mit einer weiteren gemeinsamen Aktion in Strodehne soll daraus eine Dartscheibe gefertigt werden. Als würdige Einweihung könne sie sich anschließend im Kulturversorgungsraum ein zünftiges Dorffest mit Dartturnier vorstellen.

Von Norbert Stein