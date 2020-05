Erst Tourismusbüro, jetzt Tauschbörse und bald beides?

Strodehne

Eines vorweg, damit keine Missverständnisse aufkommen. Im ausgedienten Spritzenhaus der Feuerwehr von Strodehne wird nicht mit internationalen Währungen gehandelt, auch Eurobonds sind kein Thema. Dennoch ist das kleine Haus in der Dorfstraße derzeit ein Wechselstübchen mit Vorgeschichte.

Die zündende Idee

Mit dem Umzug der Ortsfeuerwehr in ein neues Gerätehaus stand das alte Spritzenhaus leer. Aber es gab Leute im Dorf, die sich Gedanken machten und auf die Idee kamen, im ehemaligen Spritzenhäuschen eine Tourismusinformation einzurichten.

Neue Funktion

Im Jahr 2006 schloss die Gemeinde das Tor für eine Tourismusinfo auf und sicherte zunächst auch mit Hilfe einer Arbeitsförderung die Betreuung der Informations- und Anlaufstelle im Dorf an der Havel.

Sie wurde gut genutzt, zumal sich der Tourismus stetig entwickelte. Weil die Gemeinde aber keine geförderte Arbeitsstellen mehr bewilligt bekam, hatte sie auch zunehmend Probleme, die Tourismusinformation offen zu halten. Eine Schließung schien nur noch eine Frage der Zeit zu sein.

Großes Interesse

Doch dazu ist es dann noch nicht gekommen, weil engagierte Bewohner sich für das Projekt einsetzten. 2014 übernahm Marion Werner mit weiteren Mitstreitern die Anlaufstelle für Touristen in private Regie. Seither öffnen sie das Häuschen in den Sommermonaten als Anlaufstelle für Besucher, sorgen für aktuelle Flyer, Wanderkarten und Ausflugstipps.

Veränderter Alltag

Die Maßnahmen zu Eindämmung der Corona-Epidemie haben auch in Strodehne das Alltagsleben verändert. Weder Veranstaltungen noch Treffen in Freundeskreisen oder gesellige Runden in der Dorfgaststätte können für Abwechslung sorgen. Die Kinder sind zuhause, Erwachsene in Kurzarbeit.

Touristen kommen nur noch gelegentlich nach Strodehne. Corona hat das Dorfleben ausgebremst. Was also anfangen mit der freien Zeit? Vor dieser Frage stehen sicherlich auch in Strodehne Bewohner. So kamen Marion Werner und Hanne Kolbus auf die Idee die Tourismusinfo als Wechselstübchen zu öffnen. Dafür bringen Bewohner von zuhause Bücher, Hörbücher, CDs und Filme mit. Sie stellen sie zur Ausleihe zu Verfügung. Ein Eintrag auf einer Liste genügt, um den zeitweiligen Wechsel auf einen anderen Nutzer perfekt zu machen. Klassiker wie „Söhne der großen Bärin“ oder „Der kleine Lord“ stehen zum Wechsel bereit, auch Kinderliteratur, Naturbücher und Krimis. „Alles war problemlos und in schneller Zeit erledigt“, sagt Marion Werner aus dem Haus der Vielfalt mit Angeboten zum Fasten, gesunder Ernährung und Wandern unterm Sternenhimmel.

Alle sind zufrieden

Der Ortsbeirat stimmte zu und so stand der Öffnung des Wechselstübchens nicht mehr im Weg. Marion Werner und Hanne Kolbus schließen nun täglich das Tor zum Wechselstübchen auf.

Und sie sind zufrieden. Das Angebot werde gut genutzt, sagt Marion Werner nach einem Blick auf die Eintraglisten. Weil es so ist, kann sie sich vorstellen auch nach der Krise die Tourismusinformation als Wechselstübchen anzubieten. Geöffnet ist das Wechselstübchen täglich von 8 bis 20 Uhr.

