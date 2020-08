Strodehne

Gute musikalische Unterhaltung eingebettet in eine romantische Naturkulisse. Der Abend hatte Atmosphäre zu bieten – am Donnerstag in Strodehne am schönen Havelufer. Die Besucher machten es sich auf Decken bequem, saßen auf Bänken oder Campingstühlen.

Damenbesuch

Die Festwiese bot genügend Platz zum Abstand halten in Corona -Zeiten. Die Stimmung unter den Gästen war von Erwartung gerprägt. Sonnenblumen schmücken die Freilichtbühne. Auch die Instrumente standen bereit zum Konzertabend mit Lüül & Band unter dem Motto „Damenbesuch im Fremdenzimmer“.

Man kennt sich

Es war also alles vorbereitet für ein erfolgreiches Livekonzert. Sonnenhut, beiger Anzug und gut gelaunt. So betrat er die Freilichtbühne – der Sänger, Gitarrist, Texter und Komponist Lüül, der mit bürgerlichem Namen Lutz Graf-Ulbrich heißt. Kerstin Kaerbach (Geige, Bratsche, Gesang) und Daniel Cordes (Kontrabass, Gesang) begleiten Lüül. Dass Trio kennt sich aus gemeinsamen Zeiten bei der Band „ 17 Hippies“.

Die Besucher genossen den Musikabend. Quelle: Norbert Stein

Inspiriert durch die Beatles erlernte Lüül mit zwölf Jahren das Gitarrenspiel – als spätere Grundlage für eine Musikkarriere als Solist oder Bandmitglied mit Tourneen und Konzerten in über 20 Ländern weltweit.

Humor und Melancholie

Über vier Jahrzehnte mit wechselnden Erfolgen ist Lüül mittlerweile im Musikgeschäft, von den Krautrockbands und Agitation Free über Nico, Neuer Deutscher Welle und den 17 Hippies. Der Mann mit rauer Stimme hat viel erlebt und versteht es, diese Erlebnisse mit einem guten Schuss Nachdenklichkeit und Melancholie auch musikalisch zu erzählen.

Der erste Auftritt

So war es auch am Donnerstag in Strodehne. „Willkommen!. Wir sind musikalisch ausgehungert!“ So begrüßte Lüül die Zuhörer und schob als Erklärung gleich nach: „Es unser erster Auftrag seit Januar“.

Corona bedingt hatte auch die Band viele Auftritte absagen müssen. Er habe auch lange überlegt, ob der Abend in Strodehne in der jetzigen Zeit Sinn mache. „Wir sind jedenfalls als Band gut drauf“, sagte Lüül und das Publikum antwortete „Wir sind es auch“.

Der Konzertabend war für die Zuhörer ein schönes Kulturereignis. Quelle: Norbert Stein

Das Havelufer und Musik würden gut zusammen passen, sagte Rainer Trakies aus Strodehne. Kultur bereichere das Dorfleben, ergänzte Gerd Hollander. Auch für Jean-Luc Meier war das sommerliche Havelambiente zusätzliche Animation für einen Konzertbesuch. „Die Havel hat uns hergebracht“, war von Besuchern aus Milow zu erfahren. Lüül gab am Donnerstagabend bereits sein sechstes Konzert in Strodehne.

Die Klassiker

Enge Verwandte von ihm wohnen in dem Haveldorf. So kommt Lüül regelmäßig nach Strodehne. Das Konzert am Havelufer ist für ihn ein Heimspiel. Am Donnerstagabend stellte er mit Band die aktuelle CD „Fremdenzimmer“ in den Focus der musikalischen Darbietungen. Die Band spielte und Lüül sang zudem eine Auswahl seiner Berlin- Lieder und „Hochzeit bei Zickenschulze“. Lüül-Klassiker wie „Verliebt in Du“ und „Untergang“ von seiner legendären „Damenbesuch“-CD bereicherten das Prigramm zusätzlich.

Lüül und Band traten in Strodehne auf. Quelle: Norbert Stein

Als dann noch die Sonne durch die Weidenbäume zur Freilichtbühne blinzelte und sich über die Havel neigte, sagte Lüül: „Schöner kann ein solcher Abend nicht sein.“

Von Norbert Stein