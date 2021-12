Strodehne

Das Haveldorf Strodehne startet mit einem Lebendigen Adventskalender in die besinnliche Vorweihnachtszeit. Hanne Kohlbus hatte die Idee für die gemeinschaftsfördernde Aktion auf den Weg gebracht. „Lebendig wird ein Adventskalender durch Menschen“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich kenne solche Veranstaltungen aus meiner Heimat.“ Hanne Kohlbus ist in Westfalen aufgewachsen.

Die berufliche Entwicklung brachte sie nach Berlin, wo sie bis zur ihrer Pensionierung im vorigen Jahr als Technikredakteurin arbeitete. 1992 entdeckte sie Strodehne und kaufte in dem Haveldorf das unter den Namen „Schwarzer Adler“ bekannte Haus am Backofenberg.

Aufgewachsen in Westfalen

1900 erbaut, war das Haus früher eine Gaststätte, heute ist der „Schwarze Adler“ Wohnhaus und Pension. Hanne Kohlbus ist schon längst angekommen Strodehne. Sie fühlt sich wohl in dem Haveldorf und bringt sich in das gesellschaftliche Leben ein.

Der Lebendige Adventskalender in Strodehne bringt Menschen zusammen. Quelle: Norbert Stein

Die Initiatorin und Ideengeberin war am Mittwoch, 1. Dezember, auch die Gastgeberin für die Aktion zum lebendigen Adventskalender. Sie hatte ein Fester des Hauses mit Kerzen, Sternen und Tannengrün geschmückt und brachte die Dekoration mit dem Kirchen-Glockenschlag 18 Uhr zum Erleuchten. Sie öffnete das Fester als symbolischen Start für die Vorweihnachtsaktion im Dorf.

In Erwartung auf Überraschungen

Der Mittwoch war witterungsbedingt ein diesiger und verregneter Tag. Über den Backofenberg blies ein heftiger Wind. Dennoch kamen Einwohner nach Einbruch der Dunkelheit vor das Haus „Schwarzer Adler“, um beim Auftakt für den lebendigen Adventskalender dabei zu sein. Der Pandemie geschuldet, wahrten sie natürlich gebührenden Abstand, und freuen sich in Erwartung auf weitere überraschende lebendige Adventsabende im Strodehne. Fruchtpunsch sorgte bei den Besuchern für innere Wärme.

Hanne Kohlbus vor ihrem Haus und dem geschmückten Fenster für das erste Adventstürchen. Quelle: Norbert Stein

„Der lebendige Adventskalender ist eine Bereicherung für das Dorfleben“, steht für Gabriele Konsor als Gemeindevertreterin von Havelaue und Mitglied des Ortsbeirates Strodehne außer Frage. Sorgen soll dafür die Kulturaktion auch an allen weiteren Abenden bis zum Weihnachtsfest.

„Ursprünglich sollte jeder einen lebendigen Adventskalenderabend geben. Weil aber viele Strodehner mitmachen, wird es nun jeden Abend ein Treffen geben“, erklärt Hanne Kohlbus.

Stimmungsvoll ist der Garten beleuchtet. Quelle: Norbert Stein

Jeden Abend leuchtet das Strodehne heller

Es gehe nicht um einen Wettbewerb, sondern ums Mitmachen und Dabeisein. So werden sich die Akteure nun jeden Abend vor einem anderen Grundstück treffen. „Wie bei jedem Adventskalender geht es auch uns darum, jeden Tag ein Fenster zu öffnen“, erklärt Hanna Kohlbus. Die Gastgeber gestalten dafür ein Fenster, eine Tür oder ein Tor so richtig schön passend zur Adventszeit und mit der zum Tag gehörenden Datumszahl und am jeweiligen Abend – alles immer zur gleichen Zeit um 18 Uhr und möglichst im Lichterglanz.

So treffen sich beim lebendigen Adventskalender Menschen aus dem Dorf nun Abend für Abend für eine halbe Stunde vor einem anderen Adventsfenster. Die Fenster sollten dann bis Weihnachten jeden Abend von 18 bis 20 Ihr erleuchtet sein, so dass Strodehne für einen Abendspaziergang immer heller und lebendiger wird. An den Abenden sollten möglichst viele Einwohner ein Fenster öffnen, Musik machen oder mit Punsch für ein lebendiges Dorf beitragen.

Von Norbert Stein