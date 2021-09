Strodehner Kunstprojekt „Mit Dederon und Veritas“ auf der Zielgeraden – ein riesiges Seil soll entstehen

Strodehne

Das künstlerische Leben ist wieder im Aufwind in Strodehne. Dafür sorgen seit einigen Wochen Birte Hoffmann, Gabriele Konsor und Gabriele Riegert vom „Landmade.Kulturversorgungsraum“ gegenüber der Dorfkirche. Ihr Projekt „Mit Dederon und Veritas“ ist als Beitrag zur diesjährigen landesweiten Kunstaktion „Zukunft der Vergangenheit – Industriekultur in Bewegung, initiiert von Kulturland Brandenburg gedacht.

„Die Kunstfaser Dederon wurde vor Jahren in Premnitz produziert und in Wittenberge im Werk Veritas Nähmaschinen verarbeitet“, erklärt Gabriele Konsor den Projektnamen. Strodehne an der Havel liegt zwischen beiden Städten.

An einer Litfaßsäule standen immer die Zwischenstände

Anfang August startete das Strodehner Kunstprojekt mit einer öffentlichen Spätschicht im Kulturversorgungsraum und verwandelt seither das Dorf. Einwohner und Besucher wurden zum Mitmachen aufgerufen und dazu, einen Beitrag zu leisten zum Gelingen des Kunstprojekts für ein ganz besonderes Seil.

Einwohner brachten immer wieder neue Stoffteile vorbei. Quelle: Norbert Stein

Und die Strodehner ließen sich etwas einfallen - sie brachten zu Stoffstreifen geschnittene Bettwäsche, Schmutzlappen, Kleiderstoffe, Sommerkleidung und andere Stoffreste. Sogar ausgediente Feuerwehrschläuche und Angelsehne kamen ins Kunstdepot. 1000 Meter soll das Seil insgesamt lang werden, so das Ziel. An einer Litfaßsäule wurde über aktuelle Zwischenstände informiert. Am Montagabend waren 924 Meter erreicht und damit das Kunstprojekt auf der Zielgeraden zur 1000er Marke.

Ziel erreicht, jetzt geht es ab die Arbeit

Am Dienstag nun wurde die Zielmarke mit 1003 Metern geknackt. Aus den Stoffstreifen und anderen Materialien wollen die Strodehner am Samstag, 2. Oktober, ein Seil anfertigen, dass symbolisch Einwohner und Vereine verbinden soll. Ortsvorsteherin Edeltraud Massow wird die Kunstaktion auf dem Backofenberg in der Dorfmitte um 14 Uhr eröffnen, bevor der Seiler Detlef Preetz die Akteure in die alte Handwerkskunst des Seiledrehens einweist. Die Filmemacherin Malika Chalabi moderiert die Veranstaltung, bei der auch das Hörstück von Julia Tieke „... dass das alles noch lebendig ist, zeigt der Lärm dahinter.“ aufgeführt wird.

Der Kulturwissenschaftler Alexander Klose wird gegen 17 Uhr eine Einschätzung geben zum Kunstprojekt „ Mit Dederon und Veritas“. Nach Einbruch der Dunkelheit und auch schon am Vorabend werden an Hausfassaden am Backofenberg kinematografische Dorfguerilla-Projektionen gezeigt.

Von Norbert Stein