Strodehne

Seit vielen Jahren versüßt der Verein Kunsthaus Gahlberg Musikliebhabern mit einer Konzertreihe die Frühlings- und Sommermonate.

Weit mehr als einhundert Strodehner Sommerkonzerte fanden bereits im Gotteshaus unweit der Havel statt. Auch 2019 hat der Verein wieder ein äußerst vielfältiges Programm zusammengestellt.

Eröffnet wird die Reihe am kommenden Sonntag, dem 12. Mai in der Kirche von Strodehne. Wie in jedem Jahr sind fünf Konzerte jeweils sonntags um 16 Uhr geplant.

Eröffnungskonzert mit Kirchenorgel

Und wie gewohnt dürfen sich die Gäste auf ein Programm freuen, dass verschiedenste Musikstile und Instrumente bietet.

Das Eröffnungskonzert ist wieder der Kirchenorgel gewidmet. Joachim Thoms alias Achim beginnt die Reihe mit einem sehr ungewöhnlichen Programm, das Sarah heißt und Elemente aus dem Tango, Jazz und Flamenco präsentiert.

Zwei Wochen später kommt Jaspar Libuda in das Haveldorf und entführt am 26. Mai in die akustische Vielfalt des größten Saiteninstruments, dem Kontrabass. Das charmante Duo Becker-Doppcher präsentiert am 16. Juni seine neue CD Kintsugi.

Im Rahmen der Strodehner Sommerkonzerte wird die Dorfkirche wieder zum Konzertsaal. Quelle: Norbert Stein

Am 30. Juni wird es erstmalig bei den Sommerkonzerten eine Konzertlesung geben. Der Großmeister der Gitarre, Uwe Kropinski, präsentiert gemeinsam mit Thomas Brückner als Sprecher eine Ehrung des Lyrikers, Essayisten und Pamphletisten Peter Rühmkorf.

Ab 14. Juli klinge die Strodehner Sommerkonzerte zumindest für 2019 aus. Zum Abschluss spielen Dorothée Stennecken und Georg Hallkamp argentinischen Tango, französische Musette und Weltmusik mit Querflöten und Gitarre.

Im vergangenen Jahr feierte der Verein das 30-jährige Bestehen des Kunsthauses Gahlberg. Den Vereinsmitgliedern ist es zu verdanken, dass heute Kunst in Strodehne einen festen Platz hat.

Unter anderem hatten sie vor 16 Jahren in und um Strodehne Skulpturen am Wegesrand aufgestellt, die bis heute die Blicke auf sich ziehen. Im Januar 1991 gründeten mehrere Künstler den Verein Kunsthaus Strodehne, der 2021 seinen 30. Geburtstag feiert.

Von Christin Schmidt