Gülpe

Wochenende öffneten wieder zahlreiche Westhavelländer Künstler im Rahmen der Aktionstage des „Offenen Ateliers“ ihre Arbeits- und Wirkungsstätten. In Gülpe begrüßte Malerin Jordis Hammer die Gäste in ihrem Atelier in der „Kreativoase“.

Den interessierten Gästen aus dem Westhavelland und Potsdam zeigte sie, wie ihre Arbeiten entstanden. Darunter zahlreiche Aquarelle, die sie in der Havelländischen Natur aber auch auf Reisen nach Prag, Erfurt oder Wien malte.

„Seit Jahren experimentiere ich mit der Maltechnik Mix Media. So entstehen Bilder auf Leinwand mit Farbpigmenten und Sumpfkalk, der dem Bild eine bestimmte Struktur gibt.

Jordis Hammer (r.) zeigt einer Besucherin eine Auswahl ihrer Werke. Quelle: Uwe Hoffmann

Die neuen Werke auf geschöpftem Papier oder grundierter Pappe entstehen mit Marmormehl zur Strukturgebung“, erzählte die freischaffende Malerin. Auch zahlreiche abstrakte Werke hat sie so geschaffen.

Die Malerin nimmt nicht nur an kreativen Treffen von Künstlergruppen teil, sie gibt in der „Kreativoase“ auch selbst verschiedenste Malkurse – für Künstler der Region genauso wie für Malanfänger oder Fortgeschrittene von außerhalb.

Berliner, die in Strodehne Urlaub machten, kamen mit dem Kanu nach Gülpe, um das Atelier zu besuchen, so Jordis Hammer. Im nächsten Jahr stellt sie viele ihrer Werke im Rathenower Kulturzentrum aus.

In der Dorfkirche Gülpe führte der Musiker Holm Birkholz seine Suite „Sternengeflüster“ auf. Quelle: Uwe Hoffmann

Einige Atelierbesucher kamen extra wegen des besonderen Konzerts, das Kunst- und Kulturverein Havelland organisiert hatte. Am Samstagnachmittag erklng „ Sternengeflüster – Meditative Klanglandschaften“ in der Dorfkirche.

Holm Birkholz, 36 Jahre lang Violinist der Berliner Philharmoniker, führte seine 2018 in Berlin uraufgeführte Suite „ Sternengeflüster“ erstmals im Westhavelland auf.

Neben den drei Sätzen „Sternenglanz“, „Im Kometenschweif“ und „ Sternengeflüster“ spielte der Komponist auch zwei Sätze seiner Suite „Blütenträume“ sowie zwei Sätze von Johann Sebastian Bach.

Rund 50 Gäste lauschten dem langjährigen Philharmoniker Holm Birkholz in der Dorfkirche Gülpe. Quelle: Uwe Hoffmann

Damit schuf er eine musikalische Verbindung zwischen Orient und Okzident. „ Bachs Musik symbolisiert für mich die abendländischen Wurzeln in der Musik“, so Birkholz.

Während des rund einstündigen Konzerts setzte Violinist Birkholz auch verschiedenste Perkussionsinstrumente, vor allem tibetische Klangschalen ein. Seine Ehefrau Gudrun Birkholz gestaltete ein kleines blütenreiches Bühnenbild.

„ Sternengeflüster“ entstand in den Jahren 2015 bis 2017, während mehrerer Kurzurlaube in Gülpe.

Besonderes Konzert in kleiner Kirche

„Das Erlebnis der Beobachtung des Sternenhimmels ist jedes Mal aufs Neue etwas Besonderes. Es ist ein Faszinosum hier abends einfach sitzen zu können und als Berliner, der den Himmel in der Großstadt kaum noch sehen kann, die Sterne zu beobachten“, schwärmte Holm Birkholz.

Diese Emotionen und den Zauber des Sternenfirmaments setzte er in Noten um. „Es hat auch etwas Meditatives, zuzuhören, was einem die Sterne erzählen. Lässt man sich auf die sphärischen Klänge dieser Musik ein, ist sie ein träumerisches Erlebnis“, so der Musiker.

„Ich war erstaunt, in welchen Tönen der Sternenpark so klingen kann“, meinte auch Jens Aasmann, Vorsitzender des Fördervereins Sternenpark Westhavelland. Er war einer von rund 50 Zuhörer, die sich das Konzert in der kleine Gülper Kirche nicht entgehen ließen.

Auch in Rathenow gab es jede Menge zu entdecken

Auch der Bildhauer und Maler Matthias Rinne und seine Partnerin, die künstlerische Fotografin Annette Wiechens, wollten zu den „Offenen Ateliers“ den Besuchern ihre Werke zeigen. Aus gesundheitlichen Gründen entfiel dieser in der Broschüre ausgewiesener Besuchsort allerdings.

Jordis Hammer gründete 2016, gemeinsam mit zwei Künstlerinnen das „Offene Atelier im Kulturzentrum“ Rathenow. Einen Einblick in ihre Arbeiten gaben am Wochenende auch Ute Arndt und Ina Höffler. Annelie Knobloch lud in die Räume von „TonArt“ am Körgraben ein.

An den „Offenen Ateliers“ beteiligen sich in diesem Jahr in 13 Orten des Westhavellandes insgesamt rund zwei Dutzend Künstler und -gruppen in über 20 Ateliers und Galerien, darunter erstmals Ulrike Platz in Nennhausen und Martin Lenzen in Steckelsdorf.

Von Uwe Hoffmann