Theater im Lilienthal-Centrum: Die Wagesäcke kommen

Mit der Sanierung und Herrichtung zum Lilienthal-Centrum bekam die alte Brennerei mitten im Dorf auch einen Anbau. In diesem präsentiert der Otto Lilienthal Verein auf 230 Quadratmeter verschiedene Flugmodelle und Berechnungen zur Fliegerei. Zur Eröffnung wurde auch ein Pop-up Lexikon der Luftfahrt eingeweiht.

Die Besucher konnten mittels mechanischer Hebel einzelne Klappen öffnen aus denen verschiedene Modelle der Luftfahrt hervorkamen. Nach neun Jahren erfolgte nun der Abbau. Das Pup-up wurde eingelagert. Horst Schwenzer, Vorsitzender des Otto Lilienthal Vereins, nennt zwei wesentliche Gründe.

„Das Geräte hat nie richtig funktioniert und so gab es bei der Bedienung immer wieder Probleme“, erklärte er. Zudem habe das Land dem Abbau zugestimmt. Notwendig war die Zustimmung, weil das Land Fördermittel für das Pop- up Lexikon gegeben hatte.

Wagesäcke zeigen neue Inszenierung in Stölln

Der zweite Grund ist, der Verein möchte den Anbau für größere Veranstaltungen nutzen. Dafür wurde nun der nötige Platz geschaffen. Und der macht es möglich, dass es nun Theater im Lilienthal-Centrum geben kann.

Schon einen Tag nach der Heimpremiere in Wagenitz im Amt Friesack kommt das Luch- und Trug- Theater „Die Wagesäcke“ am Sonntag, 26. Januar, nach Stölln. Im Lilienthal-Centrum werden die Laienschauspieler um Leiter Ralf Kohlberger ihre neue Inszenierung „Der Butler ist (nicht) immer der Mörder“ aufführen.

Die Theatergruppe gibt es seit dem Jahr 2001. Seither haben die Mitglieder 14 Stücke zur Aufführung gebracht. In diesem Jahr ist es eine Komödie in drei Akten von Elke Rahm. Freuen können sich die Besucher auf amüsante Irrungen und Wirrungen.

Eine Teil der „Wagesäcke“ wird nach einer Aufführung mit Blumen belohnt. Quelle: Norbert Stein

Und alles natürlich gewürzt mit einer kräftigen Priese „ Wagesäcke“- Humor. Schon seit Monaten laufen die Vorbereitungen für das Premierenwochenende. Das beginnt am Samstag, 25. Januar, mit einer Aufführung im Feuerwehrdepot Wagenitz.

Die Laienschauspieler Kathrin Jura, Heidemarie Kabutz, Käthe Berger, Franziska Gräning, Jutta Kraft-Kohlberger, Erhard Kessler, André Schmidt, Thommy Woehlert und Ralf Kohlberger lernen beim Kochen, Spaziergang oder anderen sich bietenden Möglichkeiten ihre Rollentexte.

Dazu kommen wöchentliche Probenabende, Bühnenbau und viele andere Aufgaben. „Aber es macht Spaß und wir sind eine dufte Truppe“, versichert Ralf Kohlberger.

Weitere Aufführung in Strodehne

Er macht Lust auf einen Theaterbesuch ohne schon zu viel vom Inhalt der Komödie zu verraten. Etwas ist ihm dann aber doch schon zu entlocken: Alles beginnt mit Cordula und Friederike. Sie leben in einem Schloss, das ihnen ihr Vater vererbt hat.

Dummerweise hat er testamentarisch verboten das marode Gemäuer zu verkaufen. Cordula hofft als Autorin von Groschenromanen seit Jahren verzweifelt auf einen literarischen Durchbruch und damit auf einen finanziellen Erfolg.

Die bescheidene Pension ihrer Schwester Friederike reicht hinten und vorn nicht. So bleibt es nicht aus, das eines Tages der Gerichtsvollzieher vor der Tür steht. Wie schon so oft, ist es der Butler Charles, der in der besonderen Situation besondere Maßnahmen ergreift und auch beim unverhofften Besuch von Tante Elisabeth den Schwestern voller Tatendrang zur Seite steht.

Für endgültige Aufklärung zu den Geschehnissen sorgen „Die Wagesäcke“ am Premierenwochenende in Wagenitz und Stölln sowie am 4. April in Strodehne.

Von Norbert Stein