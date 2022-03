Rhinow

Igor Yakymenko und Iris Hoffmann können durchatmen: Sie sind erleichtert und wieder zurück in Stölln. „Wir hatten keine nennenswerten Probleme. Alles verlief ohne Komplikationen. Aufregend war es dennoch“, berichtet Iris Hoffmann von einer erfolgreichen Ukraine-Hilfsaktion, die sie und ihr Lebensgefährten Igor Yakymenko in der vergangenen Woche gestartet hatten und von vielen Havelländern mit Sach- und Geldspenden unterstützt wurde.

Igor Yakymenko kommt aus der Ukraine, lebt aber schon viele Jahre in Deutschland. Ternopil in der westlichen Ukraine ist seine Heimatstadt. Für die notleidenden Menschen dort war die Hilfsaktion bestimmt. „Und sie ist inzwischen auch in Ternopil angekommen“, berichtet Iris Hoffmann erleichtert von dem kurzfristig geänderten und erfolgreich umgesetzten Plan. Ursprünglich wollten sie die Spenden direkt nach Ternopil bringen. Von ukrainischer Seite wurde davon aber angeraten. Es sei zu gefährlich ins Land zu kommen.

Hilfsgüter aus Rhinow für die Ukraine

So machten sich Igor Yakymenko und Iris Hoffmann mit einem mit Hilfsgütern, Medikamenten, Decken und Konserven vollgepackten Kleintransporter am frühen Sonntagmorgen auf den Weg nach Polen in Richtung ukrainischer Grenze. In der Nähe eines kleinen Grenzüberganges wurden die Spenden umgeladen in einen Transporter, mit dem Bekannte aus Ternopil zu dem zuvor vereinbarten Treffpunkt auf polnischer Seite der Grenze gekommen waren.

Auch Igor Yakymenkos 85 Jahre alte Mutter aus Ternopil saß mit einer Begleiterin in den Fahrzeug. „Vom Geschehen an der Grenze haben wir nichts mitbekommen“, berichtet Iris Hoffmann. Sie und ihr Lebensgefährte traten wieder die Heimreise an. Die Mutter und ihre Begleiterin kamen mit und können sich nun erst einmal in Stölln erholen von Putins schrecklichen Krieg gegen die Ukraine. Die Mutter wird auch in Stölln bleiben. Ihre Begleiterin möchte wieder zurück nach Ternopil zu ihrer Familien und ihrem Sohn, der in der ukrainischen Armee für das Heimatland kämpft. Wenn Igor Yakymenko in einigen Tagen mit einem weiteren Hilfstransport zur Grenze aufbricht, wird sie mitfahren und nach Ternopil zurückkehren.

Wohnungsgesellschaft Westhavelland hilft umfangreich

In Dörfern des Westhavellandes bereitet man sich auch auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus Ukraine vor. Gemeinden und Ämter arbeiten dafür eng zusammen mit der Wohnungsgesellschaft Westhavelland (WWH). Die WWH wird zur Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine zunächst 19 Wohnungen bereitstellen. Jeweils vier Wohnungen in Rhinow und Nennhausen, acht Wohnungen in der Gemeinde Milower Land, zwei Wohnungen in Hohennauen und eine Wohnung in Spaatz.

Die WWH stellt den Flüchtlingen Wohnungen zur Verfügung, der Landkreis wird diese ausstatten. Quelle: Norbert Stein

Um die Ausstattung der Wohnungen wird sich der WWH zufolge die Kreisverwaltung kümmern . „Ab wann mit einer Belegung zu rechnen ist, wissen wir nicht“, sagt der Rhinower Amtsdirektor Jens Aasmann. Aber in den Gemeinden bereitet man sich darauf bereits vor.„Wir suchen bereits jetzt Helfer, die sofort mit der Aufnahmen von Flüchtlingen unterstützen möchten, ob nun mit Sprachkenntnissen, Fahrdiensten oder anderen notwendigen Hilfeleistungen“, so Jens Aasmann.

