Unfall in Seeblick: Betrunkener Mann schrottet sein Auto

Seeblick

Ein demoliertes Auto stand am Mittwoch gegen 20.50 Uhr in der Pareyer Straße in Seeblick. Polizisten stießen in unmittelbarer Nähe auf einen Mann, welcher angab, mit dem Wagen gefahren zu sein und einen Unfall verursacht zu haben. Der Mann war betrunken, beim Atemalkoholtest kam er auf 1,97 Promille.

Die Beamten begaben sich mit dem Fahrer daraufhin zur Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Führerschein sichergestellt. Es wurde eine Anzeige aufgenommen. Der Mann verletzte sich bei dem Unfall nicht. Es wurden aber mehrere Baken beschädigt. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von circa 5000 Euro, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

