Hohennauen

Das gesellschaftliche Leben eines Dorfes lebt vor allem vom Engagement seiner Einwohner. In Hohennauen verwirklicht sich dieser Gemeinschaftssinn in regen, auf das Gemeinwohl bedachten Vereinen. Gemeindebürgermeister Ulf Gottwald – er ist auch Vorsitzender des Heimatvereins - hat diese Stärke schon zu verschiedenen Anlässen gewürdigt.

AG Hohennauen macht auch mit

Dieses Gemeinschaftswirken schließt örtliche Unternehmen und Einrichtungen ein, wie etwa die Agrargenossenschaft Hohennauen und die Rathenower Werkstätten. Auch das diesjährige Sommerfest am Samstag (15. Juni) ist wieder so eine Veranstaltung. Eine vom Heimatverein und den Eltern der Kinderturngruppe gestaltete Strohpuppe kündet seit geraumer Zeit von dem sommerlichen Höhepunkt in der Seeblick-Gemeinde.

Konzert zum Auftakt

Der Auftakt zum Sommerfest ist bereits am Freitagabend um 18 Uhr mit einem Konzert der Chorgemeinschaft Harmonie im Saal der Gaststätte „Zur Seemöwe“ . Nach dem Konzert wird der Abend mit Gesprächen und einem Imbiss ausklingen.

Ebenfalls am Freitagabend startet die Abteilung Volleyball des Sportvereins Hohennauen ihr traditionelles „Midsommerturnier“ unter dem Motto „Baggern & Schmettern am Hohennauener See“. Ab 16 Uhr werden gemischte Kinder- und Jugendmannschaften in zwei Altersklassen um Siege und gute Platzierungen kämpfen.

Kampf um Wanderpokale

Am Samstag um 9.30 Uhr wird das Volleyballturnier fortgesetzt. Dann kämpfen zahlreiche Mixed -Mannschaften um Wanderpokale. Auf dem Platz vor dem Sporthaus wird das Sommerfest um 14 Uhr offiziell eröffnet.

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hohennauen organisiert auch beim diesjährigen Sommerfest wieder Spaßwettkämpfe für die Kinder. Quelle: Norbert Stein

Die Kleine Grundschule Hohennauen und die Kita „Storchennest“ gestalten zunächst ein gemeinsames kulturelles Nachmittagsprogramm.

Der Feuerwehr-Förderverein organisiert Spaßwettkämpfe für die Kinder und möchte das Sommerfest nutzen, um Nachwuchs zu begeistern für eine wieder aufzubauende Jugendfeuerwehr.

Einladung zum Bullenschätzen

Die Agrargenossenschaft lädt zum Bullenschätzen ein. Zudem werden weitere Kinderbelustigungen und zahlreiche Aktionsstände für einen kurzweiligen Nachmittag sorgen.

Der Förderverein der Kleinen Grundschule organisiert das Kaffee- und Kuchenbuffet. Die weitere Versorgung mit Getränken und Imbiss übernimmt die Abteilung Fußball des Hohennauener Sportvereins.

Die musikalische Umrahmung des Sommerfestes gestaltet die Discothek Sound Art Berlin mit DJ André, der auch am Abend zum Sommernachttanz auflegt.

Von Norbert Stein