Rhinow

Das Gewerbegrundstück Siedlerfeld 10 in Rhinow steht schon lange leer. Es wird nicht genutzt und ist in einem erbärmlichen Zustand. Das finden vor allem die Einwohner in Rhinow. Immer wieder kommt der Unmut zur Sprache, wenn von dem besagten Grundstück die Rede ist.

Immer wieder Thema

Auch die Rhinower Stadtverordneten und die Amtsverwaltung haben sich schon mehrmals mit dem Problem beschäftigt. Alle Bemühungen, eine Lösung zu erreichen, blieben ohne sichtbaren Erfolg. Stattdessen landeten auf dem Grundstück Bauschutt, ausgediente Geräte aller Art und weiterer Unrat.

Ein Müllabladeplatz

Das Grundstück am Ende des Gewerbegebietes wurde ein illegaler Müllabladeplatz und es verwuchert zunehmend. Die Verwaltung konnte bis dahin auch keinen Eigentümer ermitteln, dem sie Auflagen hätte erteilen können – zum Beispiel die Beräumung oder Sicherung.

Die Zwangsversteigerung

Das Problem blieb ungelöst und es landete immer mehr Müll auf dem Grundstück. Nun könnte sich allerdings doch eine Veränderung ergeben. Das Gewerbegrundstück kommt unter den Hammer. Das Amtsgericht Potsdam hat für den 23. Juli die Zwangsversteigerung anberaumt.

Lange hat sich nichts getan, nun wird das Gewerbegrundstück 10 im Siedlerfeld von Rhinow zwangsversteigert. Quelle: Norbert Stein

Das Grundstück ist 2859 Quadratmeter groß und mit einer Wellblechhalle und einem Doppelbürocontainer bebaut. Beide Gebäude sind den Angaben zur Zwangsversteiger zufolge in einem abrissreifen Zustand. Auch auf die diversen Müllablagerungen wird hingewiesen.

Nur ein Euro

Den Verkehrswert für das Gewerbegrundstück Siedlerfeld 10 hat das Amtsgericht lediglich mit einem Euro festgesetzt. Die Versteigerung erfolgt an den, der den höchsten Geldbetrag bietet. Ein möglicher Erwerber ersteigert mit dem Grundstück auch viel Arbeit.

Der Neue muss aufräumen

Bevor die Fläche wieder genutzt werden kann, muss sie erst einmal vom Müll beräumt werden. Stadt und Amt hoffen, dass die Zwangsversteigerung erfolgreich sein wird, sich ein neuer Eigentümer findet, der aufräumt und auf dem Grundstück möglicherweise ein neues Gewerbe einrichtet.

Ein Blick zurück

Die Voraussetzungen sind da und eine solche Entwicklung würde dem gesamten Siedlerfeld guttun. Anfang der 1990er Jahre hat die Stadt das Gewerbegebiet eingerichtet. Nach Ende der Erschließungsarbeiten folgten die ersten Ansiedlungen.

Vor einigen Jahren ließ sich ein Landtechnik-Unternehmen am Siedlerfeld nieder. Quelle: Norbert Stein

Das Grundstück am Ende des Gewerbegebietes kaufte eine Firma zur Munitionsentsorgung. Sie stellte jedoch schon nach kurzer Zeit ihre Geschäfte wieder ein. Seither wird das Gewerbegrundstück nicht bewirtschaftet.

Von Norbert Stein