Vier Stunden Corona-Streife mit Michael Mirschel

Rhinow

Der Rhinower Ordnungsamtsleiter Michael Mirschel ist zugleich auch stellvertretender Amtsdirektor. Deshalb hat er derzeit seinen Arbeitsplatz im Sitzungszimmer des Amtes. Wie Mitarbeiter aus anderen Fachbereichen ist auch Mirschel dafür aus dem Hauptverwaltungsgebäude in das Nebengebäude (Bauverwaltung) umgezogen.

Aus allen Bereichen

So arbeiten derzeit in beiden Gebäuden Bedienstete aus allen Fachbereichen. Dies gilt auch für Amtsdirektor Jens Aasmann und seinen Stellvertreter. Das gilt, bis die Corona – Krise überwunden ist. Sie sollen die Arbeitsfähigkeit der Verwaltung auch dann gewährleisten, wenn sich ein Mitarbeiter mit dem Virus infiziert oder mit einem Infizierten Kontakt hatte und folglich auch die Mitarbeiter aus den Umkreis in Quarantäne geschickt werden müssten.

Anzeige

Selten im Büro

Michael Mirschel ist in diesen Tagen allerdings nicht allzu oft an seinem Arbeitsplatz im Sitzungszimmer aus dem auch im Katastrophenfall die Geschicke des Amtes geleitet werden würden.

Weitere MAZ+ Artikel

Neues Kennschild

Der Ordnungsamtsleiter kontrolliert derzeit die Einhaltung der Verordnungen zur Eindämmung der Epidemie. Dafür ist er auch an Wochenenden und Feiertagen viel unterwegs mit dem Führungsfahrzeug der Rhinower Feuerwehr. Mirschel ist auch Amtsbrandmeister und das Feuerwehrfahrzeug trägt nun die Zusatzkennzeichnung „Ordnungsbehörde Amt Rhinow“.

Jens Aasmann, Amtsdirektor in Rhinow. Quelle: Markus Kniebeler

Mirschel mag die Bezeichnung Kontrollfahrten nicht so sehr. Er spricht lieber von Präsentationsfahrten zur Einhaltung der Eindämmungsverordnung in Rhinow und den Gemeinden des Amtes. Das Amt Rhinow ist mit 246 Quadratkilometern ein ausgesprochenes Flächenamt. Der Ordnungsamtsleiter spürt dies bei jeder Kontrollfahrt in den sechs Gemeinden.

Eigentlich Urlaub

Rund vier Stunden und 110 Fahrkilometer benötigt er für eine Runde durch das Amt. Eigentlich hatte er für die letzten Aprilwochen anders geplant. Er wollte mit seiner Frau Urlaub machen in den USA. Doch daraus ist nicht nun nichts geworden. Die Gründe dafür sind bekannt.

Viele Angler

So ist er nun mit seinem Dienstfahrzeug in der heimischen Region unterwegs, in den Dörfern, auf Landwirtschaftswegen und Ortsverbindungsstraßen. Er trifft Bewohner, Ausflügler die mit dem Fahrrad die Natur erkunden und auffallend viele Angler.

Am Campingplatz Kleßen dürfen die Bungalows wieder genutzt werden. Quelle: Norbert Stein

Die Arbeit machen sie ihm nicht schwer. Bis auf sehr wenige Ausnahmen würden die Menschen die Abstands- und Hygieneregeln einhalten, sagt Michael Mirschel. Auch an den Wochenenden würden sie sehr diszipliniert sein, gerade an den Gewässern in der Region. Und sollte er wirklich mal auf eine Gruppe mit zu vielen Menschen treffen, reichen aufklärende Worte, erzählt der Ordnungsamtsleitern von seinen Kontrollfahrten.

Mirschel ist zuversichtlich, das es so bleibt, auch in der nun bald beginnenden Badezeit. Ein Bußgeld musste er bisher noch nicht verhängen.

Regeln beachtet

Der Ordnungsamtsleiter hat zudem eine Erfahrung gemacht. Die Menschen würden in dieser Ausnahmezeit sehr aufmerksam sein, auch ihr Umfeld betreffend und ihn informieren wenn sie Verstöße bemerken würden. Für Mirschel sind die Hinweise kein Anschwärzen, sondern gelebte Verantwortung.

Mirschels Lob

Er lobt insbesondere die Einkaufsmärkte, Betreuungs- und Pflegeeinrichtungen und seit Mittwoch wieder eröffneten kleineren Geschäfte. Alle hätten solche Voraussetzungen geschaffen, die die Einhaltung von Regelungen und Einschränkungen ermöglichen, sagt er und bezieht dabei auch die musealen Einrichtungen Kolonistenhof Großderschau, die Lady Agnes und das Lilienthal-Centrum in Stölln ein, die ebenfalls wieder geöffnet sind für Besucher.

Der Rhinower Ordnungsamtsleiter Michael Mirschel auf seiner täglichen Kontrollfahrt. Ungewöhnliche Zeit: Auf dem Gollenberg zahlte auch Vereinsvorsitzender Horst Schwenzer am Mittwoch Eintritt für die IL62. Foto: N. Stein Quelle: Norbert Stein

Um die Abstandsregeln einhalten zu können sind zum Beispiel die Sitze in der IL62 für Besucher gesperrt. Es gibt weder Kaffee noch Kuchen und auf der Terrasse sind auch keine Stühle. Spazieren gehen und Ausstellungsbesichtigungen sind erlaubt. Die Resonanz am ersten Tag hielt sich in Grenzen. Bis zum Nachmittag kamen lediglich drei Besucher in das Flugzeug. Weil die Situation eine Besondere ist, bezahlte auch Horst Schwenzer, Vorsitzender des Otto-Lilienthal-Vereins Eintritt. In Kleßen können nun auch die Mitglieder des Naturfreunde-Vereins wieder in ihre Wochenendhäuser am See.

Die Camper vom Hohennauener See müssen noch Geduld aufbringen. Der Campingplatz konnte den Landesverordnungen zufolge noch nicht wieder öffnen und bleibt voraussichtlich noch bis Anfang Mai geschlossen.

Von Norbert Stein