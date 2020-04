Die Coronakrise verändert das Dorfleben

Wassersuppe

Ein Osterfeuer am Abend vor Karfreitag hat Tradition in Wassersuppe. So ein Osterfeuer wollten die Einwohner auch in diesem Jahr wieder anzünden und dabei vorm Dorfgemeinschaftshaus an der Kaianlage in gemeinsamer Runde einen gemütlichen Abend verbringen.

Darauf hatten sich schon viele Wassersupper lange gefreut und müssen nun doch darauf verzichten. Das Osterfeuer ist abgesagt, wie auch in allen anderen Dörfern und Städten die eine solche Veranstaltung geplant hatten.

„Schade, aber in der jetzigen Situation die richtige Entscheidung“, sagt Ortsvorsteher Thomas Later in der Hoffnung, dass alle eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie wirken. Absagen musste Later auch mehre Anmeldungen für das Dorfgemeinschaftshaus.

Verbote werden ernst genommen

Die Krise hat selbst das ländliche Leben verändert. Auch in Wassersuppe, einem kleinem Dorf im Ländchen Rhinow mit gerade einmal 100 Einwohnern, ist jetzt vieles anders.

„In einer großen Stadt sind die eingeleiteten Maßnahmen im Kampf gegen Corona vielleicht spürbarer als in kleinen Dörfern“, meint Later. Aber auch in Wassersuppe würden die Menschen die verfügten Einschränkungen und Verbote ernst nehmen und einhalten, so der Ortsvorsteher weiter.

Der dörfliche Zusammenhalt würde auch in dieser schwierigen Zeit funktionieren, fügt seine Stellvertreterin Ina-Marie Pfeifer hinzu.

Ein etwas anderer Frühjahrsputz

„Der Ortsbeirat und Einwohner kommunizieren in einer WhatsApp-Gruppe miteinander, tauschen Informationen aus und organisieren bei Bedarf auch Hilfen“, berichtet Pfeifer. Der Dorfgemeinschaft ist es so auch gelungen den geplanten Frühjahrsputz in einer ungewöhnlichen Weise durchzuführen.

Das gemeinsame Harken und Hacken am 28. März musste man zwar absagen. Aber die Wassersupper haben sich insbesondere zur Saisonvorbereitung am See etwas einfallen lassen. Badestelle, Liegewiese und das weitere Umfeld wurden zum Saubermachen in Abschnitte aufgeteilt und von Einwohnern übernommen.

So waren sie mit dem notwendigen Abstand und zu unterschiedlichen Zeiten im Einsatz bei einem Frühjahrsputz, den es in Wassersuppe so noch nie gegeben hat. Organisiert wurde das Ganze ebenfalls in der WhatsApp-Gruppe.

Gartenarbeit sorgt für Abwechslung

Die Straßen sind leer gefegt. Autos fahren selten. Spaziergänger trifft man gelegentlich. Am Wochenende waren bei schönem Wetter die ersten Ausflügler mit dem Fahrrad im Dorf. Sie radelten zu Zweit oder in Familie.

Größere Gruppen seien nicht dabei gewesen, sagt Later und hofft wie seine Stellvertreterin auch zu Ostern auf die Vernunft der Menschen und dass alle die geltenden Bestimmungen einhalten.

In Bewegung sind die Menschen in Wassersuppe aber auch in der Krise. Die Frühjahrsarbeit in den Gärten und auf den Höfen sorgt für Abwechslung und Fitness. Oder wie Thomas Later und Ina-Marie Pfeifer meinen: „Garten und Hof haben gerade in der jetzigen Zeit unschätzbaren Wert“.

Nachbarn nehmen sich mehr Zeit für einen Plausch

Die öffentlichen Einschränkungen beleben in Wassersuppe zudem eine schöne Gepflogenheit. Nachbarn nehmen sich jetzt mehr Zeit, um sich bei Einhaltung des nötigen Abstands öfter mit dem Nachbarn am Gartenzaun zu unterhalten, erzählen der Ortsvorsteher und seine Stellvertreterin. Die Kinder spielen auf dem Hof und einige Frauen nähen Mundschutze.

„Wir leben in einer schweren Zeit und in Wassersuppe sind sich die Menschen der Situation bewusst“, sagt Ina-Marie Pfeifer. Und Thomas Later fügt hinzu: „Sie hoffen aber auch auf eine baldige Lockerung gravierender Einschränkungen, wie die Schließung von Kitas, Schulen, Geschäften und Gaststätten“.

Die Sehnsucht nach einem normalen Leben wächst und damit die Hoffnung, dass das „Getränkestübchen“ als beliebter Dorftreffpunkt bald wieder öffnen kann und nicht auch noch das Sommerfest abgesagt werden muss.

Von Norbert Stein