Kietz

Fischer Harald Troike sitzt im Hauskeller auf einem Arbeitsstuhl zwischen Netzen, Kescher und Reusen. Er macht sich mit Netznadel und Garn an die Arbeit. Harald Troike kontrolliert und repariert seine Netze und Reusen. Der Fischer in Kietz erledigt damit derzeit eine seiner wichtigsten Winterarbeiten.

Während Harald Troike seine Arbeit verrichtet, erzählt er aus seinem Alltag und erklärt Ursachen für die in der Saison entstandenen Schäden an seinen Fanggeräten. Neben normalen Verschleiß nennt er Nutrias als wesentliche Verursacher.

Fischer Harald Troike aus Kietz beim Netzeflicken. Quelle: Norbert Stein

Nutrias vermehren sich deutlich

Die Nagetiere hätten sich in den letzten Jahren am Rhin und seinen Niederungen vermehrt, erzählt Troike. Besonders an warmen Tagen würden die Nutrias mit ihren Nagezähnen die Stellnetze beschädigen, auch an den Korkscheiben nagen, die am Oberseil befestigt sind.

So muss der Fischer nun auch immer wieder Korkscheiben auswechseln. „Es ist nicht schön, kostet zusätzlich Geld, ist aber auch nicht zu ändern“, sagt er mit fester Stimme, ohne dabei allerdings einen unzufriedenen Eindruck zu machen. Pfähle zum Befestigen der Netze aus dem Wald holen und zum Einsatz vorbereiten, gehört in diesem Wochen im neuen Jahr auch zu den Winterarbeiten des Fischers.

Büroarbeiten fallen auch an

Dann müsse auch noch die Büroarbeit erledigt werden, sagt er ohne dafür eine besondere Leidenschaft erkennen zu lassen. Fischer ist er aber leidenschaftlich gern. „Und es war schon als Kind mein Berufswunsch“, erzählt der 57-jährige Kietzer.

Eine Reuse, zum Trocknen aufgehängt. Quelle: Norbert Stein

Fischer gelernt hat Harald Troike im ehemaligen volkseigenen Betrieb (VEB) Binnenfischerei Potsdam in Linum, wo er auch bis zu dessen Abwicklung Anfang der 1990-er Jahre arbeitete. 1992 wagte er mit einem eigenen Fischereibetrieb einem Neuanfang. Seither ist Harald Troike in seinem Heimatdorf Kietz als selbstständiger Fischer tätig. „Ich bin immer gerne Fischer gewesen und werde es auch immer gerne bleiben“, sagt der Mann und rückt dabei die Fischermütze auf seinem Kopf zurecht.

Das Revier des Kietzer Fischers

Harald Troike fischt im Rhinkanal und dem Mühlenrhin, in einem Gebiet von Dreetz und Friesack bis nach Kietz, kurz bevor sich der Mühlenrhin in den Gülper See verabschiedet.

„Wenn morgens noch alles still ist, die Natur erwacht und die Sonne aufgeht, bin ich am liebsten mit einem Fischerboot auf dem Wasser“, kommt Troike ins Schwärmen und nennt dafür Mai bis Juli als die schönsten Monate. Dann ist er auch oft auf dem Wasser, um seine Netze auszuwerfen, Reusen zu stellen und den Fang einzuholen.

Geräucherter Fang frisch serviert. Quelle: Norbert Stein

„Ich nehme aber nur Fisch mit nach Hause, der für den unmittelbaren Verkauf benötigt wird. Alles andere kommt zurück ins Wasser“, sagt der Fischer und nennt den Aal als weiterhin beliebtesten Speisefisch unter seinen Kunden aus dem Havelland, Sachsen-Anhalt und der Ostprignitz.

Berliner Ausflügler und Camper

Auch Camper aus Dresden und Schleswig-Holstein, die im Westhavelland Urlaub machen, und Berliner Wochenendausflügler gehören zu seinen Stammkunden. So wird der Fischer auch zum Tourismuswerber für die Region. Er erzählt seinen Kunden von besonderen Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen, vor allem aber von idyllischen Erholungsmöglichkeiten an der Havel, ihren Nebengewässern und Seen.

Der Fischer ist auch im Winter auf dem Wasser, allerdings nicht so oft wie im Sommer. Auf Kundennachfrage und bei Bedarf fährt er zumeist an einem Tag in der Woche mit dem Kahn hinaus und stellt an besonders tiefen und damit warmen Wasserstellen Netze, um sie am anderen Morgen wieder einzuholen mit einem möglichst ordentlichen Fang. Hecht, Plötze und Blei sind es zumeist in der jetzigen Jahreszeit.

Räucherofen mit Holz beheizt

Gerade beim Hecht gäbe es eine zunehmende Kundennachfrage, sagt der Fischer aus Kietz, der auch Angelkarten verkauft und im vorigen Jahr in Zusammenarbeit mit der Fischereischutzgenossenschaft Glasaale und vorgestreckte Aale ins Wasser gesetzt hat, damit sich der Aalbestand erholen kann. Forellen, Saiblinge, Lachs, Heilbutt und weitere im Havelland nicht heimische Fischarten kommen aus speziellen Fischereibetrieben nach Kietz und werden von Harald Troike in einem Räucherofen mit Holz aus der heimischen Natur geräuchert.

Damit der Fisch bei den Kunden geräuchert oder zum Braten oder Kochen frisch auf den Tisch kommt, nimmt der Fischer bis mittwochs 17 Uhr Wochenendbestellungen entgegen.

Den Frischfisch bereitet er auf Wunsch auch küchenfertig zu. „Nur noch wenige Kunden wollen ihren Fisch noch selber putzen und ausnehmen“, erklärt Troike den stark zugenommenen Trend. Der Fischer verkauft seinen Fisch direkt im eigenen Betrieb in Kietz und hin und Wieder auf einem Markt in Spandau.

Von Norbert Stein